Ford Kuga híbrido enchufable con hasta 10.000 euros de rebaja: etiqueta 0 y precio de compacto gasolina

Coches y Motos 25 MAR 2026 - 13:32h.

243 CV de potencia, casi 70 km de autonomía y más de 10.000 euros de descuento

El Ford Mustang Mach-e se actualiza, y es mejor en todo

Compartir







El Ford Kuga PHEV es una opción muy completa. Potente, eficiente y bien equipado. Y con un precio difícil de igualar. Un SUV que no necesita llamar la atención… porque cuando lo analizas, convence por sí solo. No hace ruido. No es el más mediático. Pero cuando miras los datos, sorprende. El Ford Kuga híbrido enchufable es uno de esos SUV que lo hace todo bien. Y que, poco a poco, va ganando terreno.

Su diseño no busca exagerar, pero funciona. Líneas limpias. Imagen robusta. Y un aire moderno que encaja muy bien. Para muchos, incluso más atractivo que el Toyota RAV4. Y con una presencia muy equilibrada.

Espacio para toda la familia y en oferta

En tamaño, es perfecto para uso familiar. Mide 4.614 mm de largo y tiene una batalla de 2.710 mm. Esto se traduce en un interior amplio. Cómodo en todas las plazas. El maletero arranca en 395 litros. Suficiente para el día a día.

El precio es uno de sus grandes argumentos. Parte de 34.222 euros al contado. Y financiado puede quedarse en 32.554 euros. Muy por debajo de los 44.124 euros de catálogo. Una diferencia importante.

Además, la financiación está bien planteada. 47 cuotas de 150 euros al mes. Con una entrada de 11.400 euros. Una cuota intermedia de 3.375 euros en el mes 12. Y una final de 16.619 euros. A esto se suman 4 años de mantenimiento y garantía.

Así es el Ford Kuga híbrido enchufable

En lo mecánico, combina un motor gasolina 2.5 atmosférico con uno eléctrico. En conjunto, entrega 243 CV. Una cifra muy superior a muchos rivales directos. Y que se nota en carretera.

Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. Y alcanza 200 km/h. Además, cuenta con tracción total. Algo poco habitual en este rango de precio. Y muy útil en determinadas situaciones.

La batería de 14,4 kWh permite hasta 68 km en modo eléctrico. Ideal para moverse en ciudad sin consumir gasolina. El consumo homologado es de solo 0,9 l/100 km. Muy bajo.

El equipamiento está a la altura. Incluye llantas de 18 pulgadas, cámara trasera y sensores delanteros y traseros. También suma sistema multimedia SYNC con pantalla de 8 pulgadas y cuadro digital de 12,3 pulgadas. Mientras que en seguridad, no se queda atrás. Asistente de carril, frenada automática de emergencia y sistemas de mitigación de colisiones.