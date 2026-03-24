Más grande que el Kia Sportage y con precio de MG HS: el SUV que nadie esperaba

Coches y Motos 24 MAR 2026 - 00:47h.

Acaba de llegar al mercado y ya es una excelente alternativa a los chinos los cost

El precio del nuevo EBRO S400 no te va a gustar

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El EBRO S700 es uno de esos SUV que rompen esquemas. Por diseño, por su relación calidad-precio. Un coche que pocos esperaban, pero que tiene argumentos para ser una opción inteligente.

Se sitúa en el segmento C-SUV. El de los Kia Sportage, Nissan Qashqai y compañía. Mide 4.553 mm de largo, superando al Kia Sportage. También ofrece una buena batalla de 2.670 mm. Esto se traduce en más espacio interior y mejor confort en viajes.

Además, mantiene unas proporciones equilibradas. Con 1.824 mm de ancho y 1.696 mm de alto, ofrece una presencia robusta. El maletero es correcto. Ofrece 370 litros, ampliables hasta 1.149 litros. No es el más grande. Pero cumple para el día a día. Y para escapadas sin complicaciones.

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Cuesta casi lo mismo que un MG HS

El precio es uno de sus mayores reclamos. Parte desde 26.490 euros. Muy cerca del MG HS, que arranca en 23.740 euros. Una diferencia pequeña para lo que ofrece.

En el apartado mecánico, apuesta por un motor gasolina 1.6 TGDI. Desarrolla 147 CV y 275 Nm de par máximo. Se combina con un cambio automático de doble embrague de siete velocidades.

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La tracción es delantera. Y el consumo se sitúa en torno a 7 l/100 km. Una cifra razonable para su tamaño. Pensado más para confort que para deportividad.

Garantía de 7 años y un equipamiento que no te lo acabas

Uno de sus grandes puntos fuertes es la garantía. Ofrece 7 años o 150.000 km sin coste adicional. Un argumento muy importante. Especialmente frente a rivales más conocidos.

El equipamiento es muy completo desde el inicio. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y doble pantalla de 12,3 pulgadas. Tecnología moderna y bien integrada.

También destaca en conectividad. Ofrece Android Auto y Apple CarPlay, además de un sistema de sonido avanzado. Todo pensado para mejorar la experiencia a bordo.

En seguridad, va muy bien servido. Incorpora frenada de emergencia, control de crucero, detección de ángulo muerto y mantenimiento de carril. Un conjunto muy completo.

En confort, también cumple. Asientos calefactados, acceso sin llave y múltiples asistentes. Detalles que elevan la calidad de uso diario.