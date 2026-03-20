Más cómoda que la BMW F 850 GS y, para muchos, más atractiva que la KTM 790 Adventure

Coches y Motos 20 MAR 2026 - 18:48h.

Interpreta el espíritu épico de las motos de enduro en clave moderna

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

Compartir







Si necesitas una moto de cilindrada alta, que sea divertida para irte de ruta o hacer largos trayectos, y que también sea original, entonces estás de suerte. Porque nos hemos encontrado con un modelo que es más cómodo que la BMW F 850 GS, gracias a su ergonomía mejorada, y también más atractiva a nivel visual que la KTM 790 Adventure. Esto se debe a lo increíblemente llamativa que es estéticamente, con una serie de características que la hacen ser un 10.

Se trata de la Moto Guzzi V 85, que interpreta el espíritu épico de las motos de enduro en clave moderna, con un estilo que combina el rendimiento con el equipamiento tecnológico de serie. Transforma todos los días en una magnífica oportunidad para vivir nuevas aventuras, y al pesar únicamente 209 kilos, es mucho más ligera de lo que pensábamos. Tienes varias versiones dentro de esta gama, y también dos colores a elegir, que son el rosso fuji y el grigio tambora.

En el corazón de esta moto se encuentra un propulsor bicilíndrico refrigerado por aire en V transversal de 90 grados, que cumple con la normativa Euro 5+, como es lógico. Garantiza una respuesta rápida sin importar la velocidad, y cuenta con un paquete electrónico que aprovecha al máximo la plataforma inercial de seis ejes con ABS en curvas y control de tracción, que viene con cuatro modos de conducción. La cilindrada del propulsor es de 850 centímetros cúbicos, con una potencia máxima de 80 CV a 7.750 revoluciones por minuto, mientras que la gestión del acelerador se confía a una conexión Ride by Wire.

La Moto Guzzi V 85 cuesta 14.050 euros

En el momento en el que te decantes por la adquisición de esta Moto Guzzi V 85, lo que tendrás que hacer es acercarte al concesionario más próximo, y desembolsar los 14.050 euros que cuesta, que nos parecen totalmente asumibles.