Más de 7.778 euros de descuento y 436 km de autonomía: el SUV eléctrico que está conquistando España

Coches y Motos 19 MAR 2026 - 02:38h.

A ello puedes sumar también otra rebaja por las ayudas del Plan Auto+

Kia convierte el EV3 en una furgoneta

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El mercado de los SUV eléctricos sigue creciendo en España. Cada vez hay más opciones interesantes. Uno de los modelos que está llamando especialmente la atención es el Kia EV3, un coche moderno que combina autonomía, tecnología y precio competitivo.

Este modelo destaca por su diseño futurista y una estética muy marcada. Las líneas rectas, los faros LED y una silueta muy robusta le dan una presencia muy atractiva. Muchos lo consideran uno de los SUV eléctricos más interesantes del momento dentro de su segmento.

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En cuanto a tamaño, el Kia EV3 se sitúa en el corazón del mercado de los SUV compactos. Mide 4.300 mm de largo, 1.850 mm de ancho y 1.565 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.680 mm. Estas dimensiones permiten ofrecer un interior amplio y cómodo.

Mucho espacio, diseño futurista y una rebaja de casi 8.000 euros

El espacio también es un punto fuerte. El maletero ofrece 460 litros de capacidad, una cifra muy competitiva dentro de su categoría. Si se abaten los asientos traseros, el volumen total puede alcanzar 1.251 litros, lo que lo convierte en un coche muy práctico.

El precio es otro de sus grandes argumentos. El Kia EV3 tiene un precio oficial de 36.188 euros, pero actualmente se anuncia en la web de la marca desde 28.410 euros. Esto supone más de 6.800 euros de descuento, una cifra muy atractiva para un SUV eléctrico. Además, no incluye las ayudas del Plan Auto+.

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Mecánica muy eficiente y equipamiento con aspiraciones premium

En el apartado mecánico encontramos un motor eléctrico de 204 CV y 283 Nm de par máximo, con tracción delantera. Gracias a este conjunto, el coche acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.

La autonomía también resulta muy interesante. La versión con batería de 58 kWh permite recorrer hasta 436 kilómetros según el ciclo WLTP. Para quienes necesiten más alcance, también existe una versión con batería de 81 kWh, capaz de llegar hasta 605 kilómetros de autonomía.

El equipamiento de serie también es muy completo. El acabado Air incluye pantalla curva de 12,3 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, llantas de 17 pulgadas y climatizador automático bizona.

En seguridad y ayudas a la conducción también destaca. Incorpora sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de asistencia, control de crucero adaptativo con función Stop&Go y sistema de frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas.