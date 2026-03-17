Los expertos coinciden en que cargar el coche eléctrico en casa no debe hacerte subir la tarifa eléctrica

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 04:44h.

La carga en casa es uno de los principales argumentos a favor de un eléctrico

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

Compartir







Cargar un coche eléctrico en casa se ha convertido en una de las principales ventajas de la movilidad eléctrica. A pesar de que implica un aumento en el consumo energético del hogar, distintos análisis coinciden en que este incremento no tiene por qué traducirse en una factura eléctrica mucho más elevada si la recarga se gestiona correctamente.

La clave está en comprender cómo funciona la estructura de las tarifas eléctricas y adaptar los hábitos de carga a los periodos más económicos del día. En muchos contratos domésticos existen franjas horarias con precios más bajos, conocidas como horas valle, que suelen concentrarse durante la noche y, en algunos casos, a lo largo de los fines de semana. Aprovechar esos tramos permite reducir de forma significativa el coste de cada recarga.

PUEDE INTERESARTE El Tesla Model Y es el modelo que peor envejece

No es ningún secreto que la planificación del consumo energético juega un papel fundamental en el gasto final. Un vehículo eléctrico puede necesitar varios kilovatios hora para completar su batería, pero si esa energía se consume cuando el precio es más bajo, el impacto económico resulta mucho más moderado de lo que se podría pensar inicialmente.

Además, los sistemas de carga doméstica actuales permiten programar el inicio de la recarga para que coincida automáticamente con esas franjas más baratas. Esta funcionalidad facilita que el vehículo se cargue mientras la vivienda mantiene un consumo reducido, lo que contribuye a optimizar el uso de la energía disponible.

PUEDE INTERESARTE No arrasa, pero este rival de Tesla llega mejorado

Planificación y potencia contratada

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los propietarios de coches eléctricos es la posibilidad de tener que aumentar la potencia contratada en el hogar. Sin embargo, en muchos casos esta modificación no resulta necesaria si la recarga se organiza de forma adecuada y se evitan picos simultáneos de consumo.

Cabe destacar que la potencia contratada determina la cantidad máxima de electricidad que puede utilizarse al mismo tiempo en una vivienda. Si se conectan demasiados electrodomésticos a la vez, incluido el cargador del vehículo, podría superarse ese límite. Sin embargo, programar la carga durante la noche, cuando otros aparatos apenas están en funcionamiento, permite mantener el consumo dentro de los márgenes habituales.

PUEDE INTERESARTE Estos son los nuevos precios del Tesla Model Y en España

Por otro lado, muchos cargadores domésticos permiten ajustar la potencia de carga para adaptarla a la capacidad eléctrica de la vivienda. Esta posibilidad ayuda a evitar sobrecargas y elimina la necesidad de contratar más potencia de la estrictamente necesaria.

En este sentido, lo destacable en este caso es que el coste de la movilidad eléctrica no depende únicamente de cuánta energía se consume, sino también de cuándo se consume. Una gestión eficiente del horario de carga y de la potencia disponible puede marcar una diferencia notable en la factura mensual.

Por todo ello, la recarga doméstica sigue considerándose una de las fórmulas más económicas y prácticas para utilizar un coche eléctrico. Con una planificación adecuada y aprovechando las franjas más baratas del suministro eléctrico, es posible integrar el nuevo consumo energético en el hogar sin que ello implique un incremento significativo del gasto eléctrico.