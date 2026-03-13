BMW no trae a España su SUV más bonito y exclusivo

Coches y Motos 13 MAR 2026 - 13:13h.

640 CV de potencia para un BMW de auténtico lujo

El mundo del lujo automovilístico vive un momento muy especial en BMW. La firma alemana lleva tiempo preparando cambios importantes. Uno de los más relevantes es la integración total de ALPINA, el histórico preparador alemán. Durante décadas se encargó de crear versiones más exclusivas, más potentes y con un nivel de refinamiento muy particular.

Hace aproximadamente un año, BMW adquirió oficialmente la marca ALPINA. Los herederos del preparador decidieron vender la compañía a cambio de una importante suma. Con este movimiento, el fabricante de Múnich se asegura el control de uno de los nombres más prestigiosos del sector. También abre la puerta a una nueva etapa centrada en el lujo extremo.

Es uno de los BMW más exclusivos y lujosos

Antes de ese nuevo comienzo, llega un modelo muy especial. Se trata del BMW ALPINA XB7, una versión única del gran SUV de la marca. Parte del conocido BMW X7, pero añade detalles exclusivos y una puesta a punto diferente. El resultado es uno de los SUV más espectaculares que ha creado la marca alemana.

El diseño exterior deja claro que no es un X7 cualquiera. El frontal presenta tomas de aire específicas y un paragolpes más agresivo. También destaca la clásica doble parrilla con bordes en negro brillante. Los faldones laterales, las enormes llantas de 23 pulgadas y los cuatro escapes redondos refuerzan su imagen deportiva.

Lamentablemente, no lo verás en Europa

El interior está pensado para el máximo confort. Todo el habitáculo está revestido en cuero Merino de alta calidad. Las costuras contrastan en verde o azul, según el color exterior. Los asientos traseros son de tipo capitán, independientes y muy cómodos. Además, incluye un sistema de sonido Bowers & Wilkins y bolsas de viaje personalizadas.

La exclusividad también está presente en la carrocería. Este SUV sólo se ofrece con dos colores especiales llamados “Frozen”. Son acabados mates que refuerzan su carácter distinguido. Los clientes pueden elegir entre un elegante verde oscuro o un profundo azul. Ambos colores subrayan el enfoque premium del modelo.

Bajo el capó esconde un auténtico monstruo. Utiliza un motor V8 biturbo de 4.4 litros con tecnología MHEV de 48 voltios. Desarrolla 640 CV y un impresionante par de 800 Nm. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en cuatro segundos y alcanza 290 km/h. Todo un logro para un SUV de más de 2,6 toneladas.

Sin embargo, hay una mala noticia para los aficionados europeos. BMW ha decidido vender sólo 120 unidades del ALPINA XB7. Todas irán destinadas al mercado estadounidense. En España no estará disponible oficialmente. Sólo se podrá conseguir mediante importación, pagando cerca de 160.000 euros más gastos adicionales. Un SUV tan exclusivo que pocos podrán verlo en nuestras carreteras.