BMW R 1300 R Superhooligan: homenaje radical a la gloria de Daytona 1976

BMW Motorrad celebra medio siglo de una de sus victorias más emblemáticas en competición

Lo hace con la creación de un espectacular roadster personalizado

Compartir







La nueva R 1300 R Superhooligan, presentada durante la Daytona 200 de 2026, revive el espíritu deportivo que marcó la historia de la marca alemana en el campeonato AMA Superbike y refuerza su legado dentro del motociclismo de altas prestaciones.

La BMW R 1300 R Superhooligan es una creación única desarrollada para conmemorar el 50 aniversario de la histórica victoria lograda por Steve McLaughlin en la primera carrera de Superbikes disputada en Daytona el 6 de marzo de 1976, así como el posterior título de Reg Pridmore en el campeonato AMA Superbike de aquel mismo año. Ambos pilotos compitieron con la legendaria BMW R 90 S bajo los colores del equipo Butler & Smith, firmando uno de los capítulos más importantes en la trayectoria deportiva de la firma bávara.

El proyecto ha sido desarrollado por el BMW Motorrad Custom Speed Shop, un reducido equipo interno que ha reinterpretado la actual BMW R 1300 R desde una perspectiva radicalmente deportiva. Bajo la dirección de Philipp Ludwig, junto a diseñadores y especialistas en prototipos, el grupo ha creado una moto que combina la base técnica moderna con referencias estéticas directas a las superbikes desnudas de los años setenta.

La R 1300 R Superhooligan toma como punto de partida la roadster de serie de 145 CV y la transforma en una máquina de carácter extremo. El diseño incorpora elementos clásicos como los paneles portanúmeros y un manillar ancho, mientras que la decoración recupera los colores históricos de la BMW R 90 S. El número 83, presente en la carrocería, recuerda la victoria de McLaughlin en Daytona.

PUEDE INTERESARTE Lexus reinventa la conducción con su sistema steer-by-wire

El origen del mito

Los detalles técnicos refuerzan su enfoque dinámico. La suspensión delantera invertida Wilbers totalmente ajustable se ha alargado 30 milímetros para aumentar el ángulo de inclinación, mientras que el amortiguador trasero mantiene el mismo nivel de personalización. Componentes en color azul, inspirados en la BMW M 1000 RR, aparecen en el bastidor trasero y en diversos elementos estructurales, aportando coherencia visual y deportiva.

El uso intensivo de fibra de carbono y una llanta delantera procedente de la BMW M 1000 RR contribuyen a reducir peso y mejorar la agilidad. A ello se suma un sistema de escape de titanio Akrapovic con silenciador de carbono, palancas ajustables Advik y reposapiés fresados que subrayan su orientación supersport. El resultado es una roadster capaz de alcanzar hasta 275 km/h y ofrecer sensaciones propias de una superbike.

La Superhooligan no solo mira al presente, sino que recupera una historia decisiva para BMW Motorrad. En 1976 nació la AMA Superbike Series, y el importador estadounidense Butler & Smith vio en el campeonato una oportunidad estratégica para demostrar el potencial deportivo de la BMW R 90 S. Bajo la dirección técnica de Udo Gietl y con pilotos como McLaughlin, Pridmore y Gary Fisher, las motocicletas alemanas fueron profundamente modificadas para competición.

El resultado fue inmediato: McLaughlin ganó la carrera de Daytona en un ajustado final por delante de Pridmore, logrando un doblete histórico para BMW. Meses después, Pridmore se proclamó campeón del primer campeonato AMA Superbike, consolidando la imagen deportiva de la marca. Cincuenta años después, aquellos protagonistas vuelven a reunirse en Daytona junto a la nueva R 1300 R Superhooligan y las originales BMW R 90 S restauradas por BMW Group Classic.