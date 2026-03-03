Igual de buena y, para muchos, más bonita que la Honda SH125i y más barata

Coches y Motos 03 MAR 2026 - 10:50h.

Las scooter de rueda alta de 125 centímetros cúbicos están más de moda que nunca, y esto ha provocado que existan una larga cantidad de propuestas que son realmente interesantes y llamativas. Quizás algunas te puedan parecer caras, u otras no te convencen del todo, pero la impresionante lista de modelos que existen, y de todas las marcas, hacen que no te tengas que preocupar. Y hay una que nos ha llamado especialmente la atención últimamente.

Porque esta Voge SR 16 se postula como una de las mejores opciones que te puedes encontrar, y tiene un precio rompedor, además de estar equipada con todo lo que te hace falta. Es brillante por sus prestaciones, su eficiencia y su confort, y no han tardado en aparecer comparaciones con la Honda SH 125i, aunque afirmando que es igual de buena y más bonita incluso. Tiene una gran dotación de serie, con iluminación full LED, antibloqueo de frenos ABS de dos canales, control de tracción desconectable, parabrisas alto desmontable, estriberas abatibles para el pasajero, guantera tras el escudo, sistema de llave inteligente, cámara frontal de alta definición...

El motor es capaz de entregar una potencia de 11,5 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 11 Nm a 6.500 rpm, y el motor es de dos válvulas, con inyección electrónica y refrigeración líquida. El diseño es realmente elegante y sofisticado, y en el precio se incluye una garantía de cinco años, lo que siempre es de agradecer. Por lo tanto, creemos que no hace falta tener muchas dudas antes de conseguirla.

Compra esta Voge SR 16 desde 2.688 euros

No hace falta realizar una inversión demasiado elevada a cambio de esta Voge SR 16, pues no tendrás que pagar más que un total de 2.688 euros, una cifra que queda totalmente amortizada.