Audi ajusta el precio del Q4 Sportback y se convierte en una opción eléctrica mucho más lógica

Coches y Motos 04 MAR 2026 - 14:02h.

Será difícil que encuentres un modelo tan premium a un precio tan ajustado

Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

Compartir







El Audi Q4 Sportback e-tron siempre ha sido uno de los eléctricos más atractivos de la marca alemana. Su diseño tipo coupé. Su firma luminosa. Su imagen tecnológica. Todo encaja con lo que se espera de un Audi moderno.

Por si un fuera suficiente, este Audi combina precio ajustado, buena autonomía y equipamiento completo. Es eléctrico. Es atractivo. Y, con esta nueva tarifa, se convierte en una de las opciones más coherentes dentro del segmento SUV eléctrico premium.

Así es el Audi Q4 Sportback e-tron

Este SUV eléctrico mide 4.588 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.614 mm de alto. La batalla alcanza los 2.764 mm, lo que se traduce en un buen espacio interior. El maletero ofrece 535 litros, ampliables hasta 1.460 litros. Es un coche práctico. Familiar. Sin renunciar a la estética deportiva.

PUEDE INTERESARTE Audi tiene un problema muy importante

En el mercado compite con propuestas como el Volvo EC40, el BMW iX2 o el Subaru Solterra. Frente a ellos, el Q4 Sportback destaca por su calidad de acabados, su equilibrio dinámico y una autonomía muy competitiva.

PUEDE INTERESARTE Audi deja de fabricar el Q2

Más de 200 CV de potencia y casi 600 km de autonomía

El precio de acceso anunciado por la marca es de 42.754 euros al contado o 41.154 euros financiados. Esta rebaja lo posiciona mejor dentro del segmento premium. Ya no es una opción solo emocional. Es una compra con sentido. Estos precios, además, no incluyen las ayudas públicas.

La versión en promoción es la 40 e-tron. Ofrece 204 CV y 545 Nm de par máximo. Dispone de tracción trasera, algo poco habitual en el segmento. La batería de 77 kWh útiles permite alcanzar hasta 570 km de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanza 160 km/h.

En equipamiento viene bien dotado. Incluye climatizador de 2 zonas, asientos delanteros calefactables y sistema de sonido Audi. También suma llantas de 19 pulgadas, faros LED, portón eléctrico y Audi drive select. En seguridad, incorpora aviso de salida de carril y asistente de giro.