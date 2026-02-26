El nuevo Lexus es, para muchos, el más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 26 FEB 2026 - 10:26h.

El RZ es uno de los Lexus más atractivos

Lexus saca el modelo del mercado

Compartir







El nuevo Lexus RZ se ha convertido en uno de los lanzamientos más significativos de la marca en los últimos años y, para muchos, en el modelo más atractivo de su historia. Este SUV 100 % eléctrico no solo inaugura una nueva etapa en la estrategia de electrificación de la firma japonesa, sino que también supone una evolución profunda en su lenguaje de diseño. La combinación de proporciones equilibradas, superficies limpias y una identidad visual muy marcada le otorgan una personalidad propia dentro del segmento premium.

El frontal prescinde de la parrilla tradicional en favor de una reinterpretación cerrada que refuerza su condición eléctrica. La forma en doble punta de flecha se mantiene como seña de identidad, pero ahora con un tratamiento más sofisticado e integrado en el conjunto. Los grupos ópticos afilados y la firma lumínica en forma de L subrayan la anchura del vehículo y aportan una mirada más tecnológica.

PUEDE INTERESARTE Lexus revoluciona el segmento de los todoterreno premium

En la vista lateral se aprecia una silueta dinámica, con una línea de techo descendente que aporta un aire casi coupé sin sacrificar espacio interior. Los pasos de rueda marcados y las llantas de gran diámetro equilibran elegancia y robustez. La zaga, por su parte, adopta un diseño muy trabajado, con pilotos unidos por una fina franja luminosa horizontal que enfatiza la anchura y refuerza la sensación de modernidad.

PUEDE INTERESARTE Lexus inventa el coche de seis ruedas

El interior mantiene ese enfoque contemporáneo. El salpicadero presenta una disposición envolvente orientada hacia el conductor, con una gran pantalla central y una instrumentación digital clara y configurable. La calidad de realización es uno de los puntos fuertes del modelo, con materiales cuidados y un ambiente que transmite refinamiento sin excesos.

Plataforma específica y apuesta decidida por la electrificación

Lo destacable en este caso es que el Lexus RZ se asienta sobre una plataforma desarrollada específicamente para vehículos eléctricos. Esta arquitectura permite optimizar la ubicación de la batería bajo el piso, rebajando el centro de gravedad y mejorando la estabilidad. Además, contribuye a una mayor rigidez estructural, lo que repercute en un comportamiento más preciso y confortable.

PUEDE INTERESARTE Ducati tiene la moto más bonita del mundo

La gama contempla versiones con tracción delantera y variantes con tracción total inteligente, capaces de repartir el par entre ambos ejes en función de las necesidades de adherencia. Esta configuración no solo mejora la seguridad, sino que también aporta un carácter dinámico acorde con la filosofía de la marca. La autonomía homologada se sitúa en cifras competitivas dentro del segmento, respaldada por una batería de alta capacidad y sistemas de gestión energética optimizados.

En este sentido, el RZ también incorpora un amplio conjunto de asistentes a la conducción y tecnologías de conectividad avanzada. La experiencia a bordo combina silencio de marcha, suavidad en la entrega de potencia y un elevado nivel de aislamiento. Por todo ello, el nuevo Lexus RZ representa una síntesis entre diseño emocional, innovación técnica y movilidad eléctrica, consolidándose como uno de los modelos más ambiciosos y estéticamente logrados de la historia de la firma.