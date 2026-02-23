Toyota Yaris Cross: el SUV pequeño, y bonito, que muchos eligen antes que opciones más caras y potentes

Coches y Motos 23 FEB 2026 - 14:39h.

Este SUV es una de las compras más racionales

El Toyota C-HR es, para muchos, el más bonito de la marca y ahora sí tiene sentido por precio

El Toyota Yaris Cross con motor híbrido de 130 CV refuerza la posición del modelo dentro del competido segmento de los SUV urbanos. No es ningún secreto que esta categoría concentra una parte esencial del mercado europeo, y en ese escenario la variante más potente del Yaris Cross aporta un plus de prestaciones sin alterar la filosofía eficiente que define al conjunto.

Con 4,18 metros de longitud, mantiene las dimensiones contenidas que facilitan su uso en ciudad, pero combina esa practicidad con una estética sólida y bien proporcionada. La carrocería presenta pasos de rueda marcados, protecciones inferiores y una altura libre al suelo superior a la de un utilitario convencional, rasgos que consolidan su identidad como SUV sin renunciar a un diseño equilibrado.

La principal novedad reside en el sistema híbrido de 130 CV, una evolución del conocido esquema autorrecargable de la marca. En este caso, el motor de gasolina 1.5 de tres cilindros trabaja junto a un propulsor eléctrico más capaz, elevando la potencia conjunta hasta los 130 CV. La transmisión automática e-CVT gestiona el conjunto priorizando suavidad y eficiencia, aunque con una respuesta más contundente que en la versión de 116 CV.

Esta mejora se traduce en aceleraciones más ágiles y una mayor solvencia en incorporaciones o adelantamientos, especialmente en vías rápidas. El incremento de potencia no altera el carácter progresivo del sistema híbrido, que sigue destacando por su funcionamiento silencioso en entornos urbanos y por la capacidad de circular en modo eléctrico durante trayectos cortos.

Más prestaciones sin renunciar a la eficiencia

El equilibrio entre rendimiento y consumo es uno de los aspectos clave del Yaris Cross Hybrid 130. Cabe destacar que, pese al aumento de potencia, mantiene cifras de gasto contenidas y conserva la etiqueta medioambiental ECO, un elemento determinante en ciudades con restricciones de tráfico. Este planteamiento permite combinar mejores prestaciones con ventajas fiscales y de circulación.

Desarrollado sobre la plataforma GA-B, el modelo ofrece una base estructural rígida y ligera que contribuye tanto a la eficiencia como al comportamiento dinámico. La suspensión prioriza el confort, pero mantiene un buen control de la carrocería en curvas, transmitiendo sensación de estabilidad. La dirección, precisa y asistida con suavidad, encaja con el enfoque polivalente del vehículo.

En el interior, el Yaris Cross apuesta por una presentación moderna y funcional. La instrumentación digital configurable y el sistema multimedia con pantalla central aportan un entorno tecnológico actualizado. Los materiales y ajustes se sitúan en la media del segmento, con una calidad percibida sólida y acorde a su posicionamiento.

El espacio disponible resulta adecuado para su tamaño, tanto en plazas traseras como en capacidad de maletero, lo que refuerza su carácter versátil. La posición de conducción elevada facilita la visibilidad y mejora la percepción de control en tráfico urbano.

Con esta versión de 130 CV, Toyota amplía el atractivo del Yaris Cross al ofrecer un rendimiento superior sin comprometer la eficiencia que ha convertido al modelo en una de las referencias entre los SUV pequeños. La combinación de diseño, tecnología híbrida avanzada y equilibrio general explica su creciente protagonismo frente a alternativas más costosas o menos eficientes.