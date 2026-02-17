Cuesta como un Toyota Aygo, pero tiene el equipamiento de un Yaris Cross: el MG3 híbrido rompe el mercado

Coches y Motos 17 FEB 2026 - 16:34h.

El MG3 Hybrid+ ha llegado para sacudir el segmento de los utilitarios. Su propuesta es clara. Precio ajustado. Tecnología híbrida potente. Equipamiento propio de categorías superiores. Cuesta como un Toyota Aygo, pero ofrece casi lo que un Yaris Cross. Y eso cambia las reglas.

Mide 4.113 mm de largo, con una batalla de 2.570 mm. Es más grande que muchos urbanos tradicionales. Tiene 1.797 mm de ancho y 1.502 mm de alto. El maletero ofrece 293 litros, ampliables hasta 983 litros. Suficiente para el día a día y escapadas.

Un híbrido HEV low cost a tener muy en cuenta

Su rival natural es el Toyota Yaris híbrido y el Renault Clio E-Tech. Pero el MG3 juega otra carta. Aunque es algo más caro que un Dacia Sandero, su planteamiento puede considerarse low cost inteligente. Mucho por lo que cuesta.

El sistema híbrido combina un motor gasolina 1.5 litros de 102 CV con uno eléctrico de 136 CV. La potencia conjunta alcanza 195 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,0 segundos. Alcanza 170 km/h. Puede circular en modo eléctrico hasta 80 km/h. Y homologa solo 4,4 l/100 km. Tiene etiqueta ECO.

Precio low cost, pero equipamiento de nivel superior

En precio, sorprende. Está anunciado desde 20.590 euros al contado o 18.090 euros financiado. Un Toyota Aygo híbrido de 116 CV arranca en 20.900 euros. Es decir, el MG3 ofrece más potencia y tamaño por menos dinero.

El acabado Standard ya viene muy completo. Al nivel de modelos superiores como el Yaris, pero no el utilitario, sino el Cross. Incluye pantalla táctil de 10,25 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, navegador y climatizador automático. También freno de estacionamiento eléctrico con Auto-Hold y llantas de 15 pulgadas.

En seguridad no se queda corto. Incorpora control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal y frenado automático de emergencia. Añade cámara trasera y sensores de aparcamiento. Todo de serie.