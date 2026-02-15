MG ZS por menos de 17.000 euros: el SUV que cuesta como un utilitario, pero ofrece tamaño de compacto

Coches y Motos 15 FEB 2026 - 03:38h.

Este SUV chino sube como la espuma en España gracias a un gran argumento: el precio

El nuevo MG es, para muchos, el mejor para familias

El MG ZS es uno de esos SUV que destacan por su equilibrio. No presume de tecnología compleja. Tampoco de cifras deportivas. Su propuesta es clara: mucho espacio, formato SUV y un planteamiento sencillo que facilita el día a día.

Por dimensiones, juega claramente en el territorio de los compactos. Mide 4.430 mm de largo, con 1.818 mm de ancho y 1.635 mm de alto. La batalla de 2.610 mm se traduce en un habitáculo amplio, especialmente en las plazas traseras. Y su maletero de 443 litros lo pone a la altura de modelos de un segmento superior. Es un coche cómodo para viajar en familia.

Frente a rivales como el Dacia Duster, el KGM Korando o el Seat Ateca, el ZS apuesta por la sencillez y el espacio como grandes fortalezas. Un SUV que ofrece tamaño de compacto en un formato accesible y muy racional.

El SUV que eligen cada vez más quienes no quieren pagar por marca

Está disponible en tres versiones mecánicas. Una eléctrica, una híbrida HEV y la que nos ocupa, la gasolina., La más sencilla, pero no por ello no eficaz. Bajo el capó monta un motor gasolina atmosférico de 116 CV y 148 Nm de par máximo. Asociado a un cambio manual y tracción delantera, prioriza la sencillez mecánica. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,5 segundos y alcanza 179 km/h. Prestaciones correctas para un uso normal.

El consumo medio homologado es de 6,5 litros cada 100 km. Una cifra razonable teniendo en cuenta su tamaño y su enfoque tradicional. No cuenta con electrificación. Pero sí con una mecánica fiable y fácil de mantener.

Dos acabados a elegir

En equipamiento se ofrece en acabados Standard y Comfort. Desde el primero ya incorpora pantalla de 10,25 pulgadas, navegador, cámara trasera con sensores y sistema MG iSmart Lite. Con este acabado tiene un precio de catálogo desde 20.840 euros, pero se anuncia desde 16.340 euros financiado. Es decir, por debajo de 17.000 euros. Al contado se queda en 19.340 euros.

El Comfort añade llantas de 17 pulgadas, faros LED, pantalla de 12,3 pulgadas y acceso sin llave. Se anuncia desde 19.340 euros financiado o 21.840 euros al contado.