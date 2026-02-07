El nuevo MG es el todoterreno más asequible del mercado

Coches y Motos 07 FEB 2026 - 19:24h.

El nuevo SUV chino que apunta a ser un rival muy duro

MG continúa ampliando su ofensiva eléctricam con el lanzamiento del S6 EV, un modelo que irrumpe en el mercado con un planteamiento poco habitual: tracción total eléctrica y un posicionamiento de precio claramente por debajo de cualquier alternativa comparable. Con esta propuesta, la marca introduce la electrificación en un territorio tradicionalmente reservado a vehículos más caros y de enfoque premium, redefiniendo el acceso al concepto de todoterreno eléctrico.

No es ningún secreto que MG ha construido su crecimiento reciente a partir de una estrategia muy definida, basada en precios ajustados y equipamientos cerrados. El S6 EV sigue fielmente esa línea, pero añade un argumento diferencial de gran peso: un sistema de tracción 4x4 mediante doble motor eléctrico, una solución prácticamente inédita en este rango de precio. Este elemento condiciona todo el planteamiento del modelo y lo sitúa en una posición singular dentro del mercado.

Desde el punto de vista conceptual, el S6 EV se presenta como un vehículo con vocación claramente polivalente. Su diseño apuesta por una imagen robusta, con volúmenes marcados y una carrocería que transmite solidez. No busca un lenguaje excesivamente futurista, sino una estética funcional que refuerza su orientación fuera del asfalto y lo diferencia de los SUV eléctricos de corte urbano.

El posicionamiento económico es uno de los pilares del modelo. MG logra situar al S6 EV como la opción más accesible entre los eléctricos con tracción total, eliminando una de las principales barreras de entrada a este tipo de vehículos. En este sentido, el modelo se convierte en una puerta de acceso real a la movilidad eléctrica con capacidades todoterreno, sin necesidad de recurrir a segmentos superiores.

Tracción total eléctrica como elemento diferencial

Lo destacable en este caso es que la tracción integral no se plantea como un simple reclamo técnico. El sistema de doble motor permite una gestión activa del par entre ambos ejes, mejorando la motricidad en superficies deslizantes y aportando un plus de seguridad en condiciones adversas. Esta configuración amplía de forma notable el abanico de usos del vehículo, más allá del entorno urbano habitual en muchos eléctricos.

El interior responde a la filosofía habitual de la marca. El diseño es moderno y funcional, con una disposición clara de los mandos y una digitalización acorde a los estándares actuales. La dotación de serie es amplia desde los niveles básicos, reforzando la sensación de producto bien resuelto en relación con su precio. El espacio interior ofrece un buen aprovechamiento, con un habitáculo amplio y un maletero adecuado para un uso familiar.

Por otro lado, el enfoque todoterreno y la tracción total implican ciertas prioridades técnicas. El peso asociado al sistema eléctrico y a la batería condiciona tanto las prestaciones puras como la eficiencia frente a SUV eléctricos de tracción simple. Aun así, el equilibrio general se mantiene dentro de parámetros coherentes con su planteamiento funcional y su orientación práctica.

Por todo ello, el MG S6 EV se consolida como una propuesta inédita dentro del mercado eléctrico actual. Su combinación de tracción 4x4, planteamiento todoterreno y precio contenido rompe con las dinámicas habituales del segmento y abre una nueva vía para la electrificación, demostrando que el acceso a un eléctrico capaz de salir del asfalto ya no es exclusivo de modelos de alto coste.