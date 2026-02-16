Volkswagen ajusta el precio del T-Roc y se acerca a marcas más accesibles sin perder calidad alemana

Coches y Motos 16 FEB 2026 - 18:44h.

En su nueva versión pretende ser uno de los SUV destacados de este 2026

El Volkswagen T-Roc 2026 refuerza su posición en el mercado. Sigue siendo un SUV de inspiración alemana. Buen ajuste, materiales sólidos y rodadura equilibrada. Un SUV que acaba de estrenar generación, mejorando en todo a la versión saliente, pero a un precio muy ajustado, casi irresistible.

El nuevo Volkswagen T-Roc 2026 mide 4.372 mm de largo, con 1.828 mm de ancho y 1.573 mm de alto. La batalla de 2.629 mm favorece la estabilidad en carretera. Y el maletero de 475 litros es amplio. Está entre los mejores del segmento. Es un SUV compacto con buena capacidad familiar. Frente a modelos como el Dacia Duster, el MG ZS o el Toyota C-HR, el T-Roc mantiene un punto extra en refinamiento y calidad de acabados.

Paso adelante en todo, pero manteniendo un precio ajustado

En cuanto al precio, parte desde 31.940 euros sobre catálogo. Sin embargo, puede anunciarse desde 29.600 euros financiado o mediante una cuota de 250 euros al mes, con entrada de 4.215,17 euros, 36 cuotas y una cuota final de 22.922,82 euros. Un posicionamiento más competitivo que antes.

La versión de acceso monta el motor 1.0 TSI de 116 CV. Entrega 220 Nm de par máximo. Se combina con el cambio automático DSG de 7 velocidades y un sistema de tracción delantera. Hace el 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y alcanza 189 km/h. El consumo medio es de 5,5 l/100 km.

Equipamiento para competir con los premium

En equipamiento, incluso el acabado básico sorprende. Incorpora faros LED, Digital Cockpit de 8 pulgadas, climatizador automático, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. No es un modelo espartano.

También suma asistentes avanzados como Lane Assist, Side Assist y Front Assist con detección de peatones. Además de arranque sin llave, volante multifunción en cuero y sistema preparado para VW Connect. La sensación es de coche completo desde el primer escalón.