Recientemente renovado, el Volkswagen T-Roc quiere ser una referencia en este 2026

Volkswagen para la producción del Golf

El Volkswagen T‑Roc acaba de ser renovado y llega con una propuesta más sólida aún. El SUV de Volkswagen crece en tamaño, presencia y tecnología. Su diseño es más moderno y robusto, con líneas más definidas y una postura más imponente en la carretera. Es un SUV pensado para aquellos que quieren estilo y funcionalidad en la misma pieza.

En sus nuevas dimensiones, el T-Roc mide 4.372 mm de largo, 1.828 mm de ancho y 1.573 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.629 mm. Esto se traduce en más espacio interior y un maletero de 475 litros, claramente por encima de lo habitual en SUV urbanos. En conjunto, ofrece más comodidad y versatilidad para viajes, familia y uso diario.

Más caro que el Seat Arona, pero mejor en casi todo

El precio actual del T-Roc de acceso comienza desde 29.600 euros financiado (o 31.940 euros sobre catálogo). A primera vista puede parecer más caro que un Seat Arona similar, que con un motor de 115 CV empieza en 21.775 euros. Sí, el Arona es más barato. Pero el alemán es más grande, más bonito, más moderno, un poco más potente y mejor equipado.

La versión de acceso del T-Roc monta un motor 1.0 TSI con 116 CV y 220 Nm de par máximo. Va asociado a un cambio automático DSG de 7 relaciones y tracción delantera. Sus prestaciones son equilibradas: acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 189 km/h, con un consumo medio de 5,5 litros/100 km. Perfecto para quienes quieren una conducción eficaz sin renunciar al confort de un SUV moderno.

Un SUV de carácter premium

En cuanto a equipamiento, incluso la versión de acceso ofrece una dotación que supera a muchos competidores. Faros delanteros y traseros LED, asistente de mantenimiento de carril (Lane Assist), asistente de cambio de carril (Side Assist), cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, climatizador automático (Climatronic) y un completo Digital Cockpit de 8 pulgadas son solo parte de la oferta. La conectividad tampoco falta, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y cuatro puertos USB-C.

El T-Roc ofrece más espacio, más potencia, mejor equipamiento de serie y una experiencia de conducción más completa. El Arona puede ser una opción lógica por precio, pero el Volkswagen supera a su rival en presencia, tecnología y sensación de calidad. Para quien quiere más SUV por su dinero, la diferencia se nota.