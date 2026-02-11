Volkswagen crea una furgoneta pensada para un circuito de Fórmula 1 Transporter Sportline 75

Coches y Motos 11 FEB 2026 - 10:16h.

Son muy pocos los que podrán disfrutar de esta nueva furgoneta deportiva

Volkswagen ha querido darle un aire más sugerente y deportivo a una de sus furgonetas. La marca de Wolfsburgo ha decidido celebrar por todo lo alto el aniversario de uno de sus iconos. Y lo hace con una edición especial muy particular. La Volkswagen Transporter Sportline 75 nace para conmemorar 75 años de historia. Y lo hace rompiendo moldes. Nunca una Transporter había sido tan agresiva visualmente.

El color elegido no es casual. El rojo más famoso de la casa. El mismo que ha definido durante décadas al Volkswagen Golf GTI. Un tono asociado a deportividad, carácter y prestaciones. Ahora se traslada a una furgoneta. Algo impensable hace solo unos años.

La Volkswagen Transporter más deportiva

El paquete Sportline va mucho más allá de la pintura. Estrena paragolpes específicos, un spoiler trasero sobre el enorme portón y faldones laterales más afilados. La carrocería se ha rebajado 30 milímetros. Las llantas bicolor de 19 pulgadas refuerzan una imagen muy poco habitual en una furgoneta.

Los detalles en negro brillante contrastan con la carrocería. Aparecen en los retrovisores y en las barras de techo. A esto se suman los faros matriciales LED, una tecnología avanzada que refuerza su enfoque casi de exhibición. Todo está pensado para destacar. Incluso parada.

Lamentablemente, solo habrá 75 unidades a la venta

El interior mantiene el mismo tono deportivo. Asientos delanteros más envolventes. Tapicería sintética con aspecto de cuero. Costuras decorativas a juego con el exterior. Volante calefactable. Umbrales iluminados. Molduras en negro brillante. Insignias Sportline repartidas por todo el habitáculo.

No es una furgoneta para cualquiera. Es la Transporter más cara de la historia. Su precio arranca en 72.700 euros. Solo se fabricarán 75 unidades. Todas destinadas al Reino Unido. Habrá versiones de batalla corta y larga, furgón o mixto. No habrá Caravelle.

No está pensada para cargar palés. Está pensada para destacar. Para eventos. Para paddocks. Para miradas. Volkswagen ha creado una furgoneta que no desentonaría en un circuito de Fórmula 1. Y eso, en este segmento, es decir mucho.