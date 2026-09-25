Quién es Benjamín Noval Suárez, el ciclista asturiano que se ha proclamado doble campeón del mundo

Redacción ElDesmarque Madrid, 25 SEP 2026 - 12:50h.

El español, de solo 17 años, ha completado una gesta que ya logró Evenepoel y tiene su salto al profesionalismo encaminado con INEOS

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Benjamín Noval Suárez tiene solo 17 años, pero ya ha conseguido algo que muy pocos ciclistas pueden contar. El asturiano se ha proclamado campeón del mundo júnior en contrarreloj y ruta en Montreal 2026, completando un doblete que le coloca definitivamente en el radar del ciclismo internacional. Su nombre ya no es solo una promesa: es uno de los grandes proyectos del ciclismo español y tiene su futuro encaminado con el equipo INEOS..

Un doblete para entrar en la historia

Noval llegó a los Mundiales de Montreal como uno de los nombres a seguir y salió de Canadá convertido en campeón del mundo por partida doble. Primero conquistó el oro en la contrarreloj y después volvió a subir a lo más alto del podio en la prueba en línea, una gesta que en esta categoría ya había conseguido Remco Evenepoel en 2018.

El segundo triunfo ha confirmado además que no se trata únicamente de un especialista contra el reloj. Noval ha demostrado una gran capacidad para leer la carrera, gestionar los momentos de tensión y atacar cuando ha encontrado la oportunidad. En la parte final de la prueba asumió el protagonismo cuando la escapada no terminaba de funcionar y posteriormente aprovechó un momento de distracción para marcharse en solitario.

Tras cruzar la meta realizó el conocido gesto del ‘Pistolero’ de Alberto Contador, aunque él mismo quiso rebajar cualquier comparación. “Ojalá ser un nuevo Contador. Intento ser el mejor corredor posible y superarme cada día”, explicó después de conquistar su segundo oro.

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El hijo de un gregario de Alberto Contador ha roto el cascarón

El apellido Noval no es desconocido en el ciclismo español. Su padre, Benjamín Noval González, fue profesional y formó parte del entorno de Lance Armstrong en el US Postal antes de convertirse en uno de los hombres de confianza de Contador durante buena parte de su carrera. Ahora su hijo está construyendo su propia historia.

El perfil del joven ciclista apunta al de un corredor completo, con buenas condiciones para la contrarreloj, capacidad aeróbica en esfuerzos largos y cualidades para desenvolverse en recorridos difíciles y carreras de un día. Además, también compite en ciclocross, una disciplina que amplía sus recursos sobre la bicicleta. Su progresión tampoco ha pasado desapercibida para los grandes equipos. Noval tiene firmado desde 2025 un contrato de larga duración con INEOS y está previsto que dé el salto al ámbito profesional en 2027. Lo que es seguro es que, antes de que llegue ese momento, ya ha dejado una primera señal significativa del que puede ser su nivel.

En 2025, una caída en el Mundial de Kigali le privó de luchar por las medallas y un año después, en Montreal, ha respondido con dos oros y dos maillots arcoíris. Noval todavía tiene mucho camino por recorrer, pero este doblete mundialista le ha situado en un lugar privilegiado dentro de la nueva generación española y ha llamado la atención al mundo del ciclismo.