El gesto de deportividad de Enric Mas con Tadej Pogacar tras su dura caída en La Vuelta

Alberto Cercós García 29 AGO 2026 - 19:40h.

Enric Mas tiró de deportividad para 'homenajear' a un Pogacar que ya es historia de La Vuelta

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Giro dramático de los acontecimientos en La Vuelta a España. Cuando todo el mundo asumía el dominio de Tadej Pogacar, una durísima caída en la octava etapa ha provocado su abandono inmediato. Pese a que el esloveno se encuentra, dentro de lo que cabe, bien (tiene heridas en la parte izquierda de su cuerpo y en la cara), su historia em La Vuelta ha terminado. El efecto colateral más inmediato es ver a Enric Mas liderando la carrera.

Tras finalizar la octava etapa, el mallorquín ha corroborado su deportividad con un gesto que la afición está aplaudiendo y valorando en las redes sociales: en el podio, no ha querido ponerse el maillot rojo, que hereda de Pogacar, por respeto a su rival. Un gesto único con el que Mas se ha ganado gran parte del respeto del mundo ciclista. Además, ahora, es el mallorquín uno de los favoritos para alzarse con el triunfo final.

Enric Mas, nuevo líder de La Vuelta a España

Enric Mas, poco después de protagonizar otro de los momentos de la jornada en La Vuelta, lamentó el abandono del maillot rojo esloveno Tadej Pogacar tras sufrir una dura caída a 32 km de meta, lo que creará una nueva situación de carrera con el balear al frente. "La caída de Pogacar es una gran pena, es lamentable que haya caídas, y que sea Tadej uno de los afectados con el maillot rojo. Espero que se mejore rápido, aún nos quedan unas cuentas carreras y espero que llegue bien a ellas", dijo Mas en meta.

El nuevo líder de La Vuelta mandó un mensaje a Pogacar para que "esté tranquilo porque estará en las mejores manos". "Espero que se recupere pronto", añadió. Mas admitió que el maillot rojo "no llega de la mejor manera" y que a partir de ahora tanto él como su equipo deberán adaptarse a una nueva situación.

"Tengo una sensación agridulce. Es un maillot que viene de una caída, que no me pertenecía, pero la vida y el deporte son así. Habrá que asimilar lo que ha pasado y poco a poco ir procesándolo porque no me lo esperaba. Las caídas no gustan, pero pasan en el deporte", señaló. "Mañana saldré de líder y cogeremos la responsabilidad. Trataremos de mantener el maillot rojo", concluyó.