Alberto Cercós García 06 SEP 2026 - 21:10h.

Enol Torre se ha convertido en una de las grandes promesas del descenso en bicicleta de montaña

El gesto de deportividad de Enric Mas con Tadej Pogacar tras su dura caída en La Vuelta

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Con solo 17 años, el leonés Enol Torre se ha convertido en una de las grandes promesas del descenso en bicicleta de montaña. En apenas seis meses comenzó a destacar en el Campeonato de España junior y, tras proclamarse subcampeón nacional, la ayuda de sus patrocinadores le permitió dar el salto internacional. El resultado fue inesperado: campeón de Europa sub-19 y protagonista en el Mundial. Ahora, la llamada de la Federación Española le ha abierto las puertas de la selección y de un Mundial, donde afrontará el reto de aprender, disfrutar y seguir creciendo a toda velocidad, alcanzando hasta 80 kilómetros por hora.