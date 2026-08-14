Redacción ElDesmarque Madrid, 14 AGO 2026 - 09:21h.

Varios periodistas estadounidenses han alimentado los rumores sobre esta posibilidad

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La venta de Los Angeles Lakers ha provocado un terremoto en el deporte estadounidense. Mark Walter adquirió el control de la franquicia hace apenas un año por unos 10.000 millones de dólares y ahora ha acordado su venta a Bob Iger y Joshua Kushner por 12.500 millones, una operación que todavía debe recibir el visto bueno de la NBA. El movimiento, completamente inesperado, ha generado todo tipo de especulaciones sobre los motivos que han llevado al empresario a desprenderse de una de las franquicias más importantes del mundo. La reciente marcha de LeBron James a los Sixers podría ser la respuesta, pero la realidad es que la venta esconde algo mucho más grande.

El beneficio potencial para Walter ronda los 2.500 millones de dólares. Una cifra que, unida al escaso tiempo que ha permanecido al frente de los Lakers, ha alimentado las sospechas en Estados Unidos y algunos analistas han relacionado la operación con las investigaciones federales que afectan al imperio empresarial del propietario de Los Angeles Dodgers.

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Una investigación federal y un apellido que conecta con Donald Trump

La teoría más llamativa apunta directamente hacia Donald Trump, aunque no existe ninguna prueba pública de que el presidente estadounidense haya intervenido en la operación. El interés nace de dos circunstancias que han coincidido en el tiempo. Por un lado, Walter está siendo investigado por fiscales federales por posibles irregularidades financieras relacionadas con sus compañías de seguros y Guggenheim Partners.

Las investigaciones, según Bloomberg, analizan si varias inversiones de crédito privado vinculadas a otras empresas de su imperio fueron correctamente declaradas. El FBI llegó a incautar en septiembre de 2025 un teléfono y un ordenador del empresario. Tanto la investigación del Departamento de Justicia como otra paralela de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) siguen abiertas.

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Por otro lado aparece Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump y antiguo asesor del presidente en la Casa Blanca. Kushner y el exCEO de Disney Bob Iger, son los compradores de los Lakers. La coincidencia ha servido para que en Estados Unidos surjan teorías que vinculan ambos asuntos, aunque no existe evidencia que permita sostener que Trump haya impulsado la venta. De hecho, Walter mantiene relación pública con Trump y hace poco le entregó en la Casa Blanca una camiseta de los Dodgers y un anillo de las Series Mundiales, mientras el presidente le calificó públicamente como un amigo, pero la conexión existe.

El motivo más probable que explica la venta de Los Angeles Lakers

Walter podría simplemente haber recibido una oferta extraordinaria por un activo cuyo valor se ha disparado. La operación convierte a los Lakers en la franquicia deportiva más cara de la historia y se produce apenas 14 meses después de la anterior venta. Además, las informaciones más recientes desde Estados Unidos apuntan a que Walter está buscando financiación y liquidez para sus compañías aseguradoras, en un momento en el que intenta reorganizar su estructura financiera.

Luka Doncic vuelve a cambiar de dueño

Respecto a lo deportivo, Luka Doncic tendrá un nuevo propietario apenas año y medio después de llegar a los Lakers. El esloveno ya había vivido un cambio de dueño en Dallas cuando Mark Cuban cedió el control a Patrick Dumont, antes de ser traspasado a Los Ángeles. Con la llegada de Kushner e Iger, Doncic suma cinco propietarios diferentes en sus ocho años en la NBA. El esloveno ya ha hablado sobre los nuevos dueños de la franquicia y ha asegurado que está “acostumbrado a grandes cambios en los últimos años”.