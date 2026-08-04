David Torres 04 AGO 2026 - 09:23h.

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ValenciaValencia Basket y Real Madrid siguen peleando en la cancha y en los despachos por confeccionar una plantilla competitiva para el año que viene. Tras Pedro Martínez, Pradilla o el caso Ndyaye, Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el escolta estadounidense Armoni Brooks (1,94m, Waco, Texas (EE. UU.), 05/06/1998, 28 años) para que se incorpore al primer equipo masculino para la temporada 2026-27, en calidad de cedido desde el LDLC ASVEL Villeurbanne. El jugador estuvo las dos últimas campañas en el Armani Olimpia Milan y, tras fichar este verano por el combinado francés, llega cedido en su primera temporada al club taronja.

El jugador cuenta con experiencia en EuroLeague, donde compitió las dos pasadas campañas con el Armani Olimpia Milan. En el curso 2025-26 se convirtió en uno de los mejores tiradores de la máxima competición europea, siendo el tercer jugador con más triples anotados por partido con 2,7 aciertos desde detrás del arco por noche. Su tarjeta en la EuroLeague fue de 13,1 puntos con un 41,6% de eficacia en triples, 3,5 rebotes y 1,4 asistencias.

Ese excelente rendimiento se trasladó también a la liga italiana, donde fue el gran dominador individual de la temporada en ese país y fue una pieza clave en el triplete obtenido por el equipo milanés. Brooks fue elegido MVP de la Copa italiana (19,7 puntos con 4 triples anotados por partido con un 57,1% de acierto en el torneo), miembro del Quinteto Ideal, mejor jugador de la fase regular de la Lega (15,9 puntos por partido con 2,7 triples convertidos con un 37,7% de eficacia) y MVP de las finales de la liga italiana (15,5 puntos de promedio en los cuatro partidos del playoff final con 3,75 triples anotados por choque con un 51,7% de acierto). Dejando exhibiciones de lanzamiento exterior para el recuerdo como el 7/13 en triples que hizo en el tercer partido de cuartos de final ante el Reggio Emilia o o el 8/14 en triples en el triunfo de EuroLeague ante Panathinaikos Aktor Athens.

Formación en Estados Unidos

El exterior, nacido en Waco, en el estado de Texas, inició su formación en la Universidad de Houston. Entre 2016 y 2019 Armoni Brooks fue creciendo y evolucionando como jugador, hasta llegar a ser una de las piezas más destacadas de su equipo produciendo una media de 13,4 puntos, 6,3 rebotes y 1 asistencia de media en más de 30 minutos de media en pista en su tercera y última temporada. Recibió varios reconocimientos, como su inclusión en el segundo mejor quinteto de su conferencia. El año siguiente renunció a su cuarto año universitario para iniciar su carrera profesional.

Inicio de su carrera profesional en la Liga de Desarrollo y la NBA

En 2019 el escolta fichó por Atlanta Hawks para jugar con su equipo filial en la Liga de Desarrollo con los College Park Skyhawks, con los que realizó un buen papel gracias a una media de 10,7 puntos, 3,3 rebotes y 1 asistencia de media en 43 partidos. La siguiente campaña se incorporó a Houston Rockets, también para jugar con su segundo equipo, Rio Grande Valley Vipers, en la Liga de Desarrollo. Allí Armoni Brooks dio un paso más, mejorando sus números de la anterior campaña hasta los 16,8 puntos, 3,8 rebotes y 3 asistencias por partido. En abril de 2021 sus destacadas actuaciones le valieron para firmar contrato de primer equipo con los Houston Rockets. Disputó un total de 20 partidos de NBA con una media de 11,2 puntos, 3,4 rebotes y 1,5 asistencias en 26 minutos en pista.

La temporada 21-22 siguió con la franquicia de Texas, llegando a jugar hasta 41 partidos. En febrero de 2022 dejó Houston y jugó por un breve periodo, de nuevo con los College Park Skyhawks, en la segunda liga norteamericana. En marzo fichó por Toronto Raptors con los que pudo disputar un total de 13 encuentros hasta el final del curso. La campaña 22-23 la pasó al completo en College Park Skyhawks, encontrando grandes sensaciones en la Liga de Desarrollo con un promedio de 15 puntos, 4,8 rebotes y 2 asistencias de media en 46 partidos y 28 minutos en pista.

En verano de 2023 tuvo una nueva oportunidad en la NBA de la mano de Brooklyn Nets. Saltó al parqué en un total de 10 ocasiones. También volvió a competir en la Liga de Desarrollo con su filial, Long Island Nets. Su tarjeta fue de 15,8 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por encuentro. En enero de 2024 se unió a los Ontario Clippers, segundo equipo de Los Angeles Clippers, con los que disputó 28 partidos con una media de 15,4 puntos, 3,8 rebotes y 2 asistencias por choque, en el que fue su último destino en Estados Unidos.

Experiencia en EuroLeague

En la temporada 24-25 Armoni Brooks cruzó el charco para vivir su primera experiencia en Europa en la máxima competición continental vistiendo la camiseta de Armani Olimpia Milan. En su primer curso tuvo un buen estreno con una tarjeta de 7,6 puntos con un 41,3% de acierto en triples y 2 rebotes en 15 minutos de media sobre el parquet. En su segunda temporada, subió su protagonismo hasta algo más de 22 minutos en pista y se convirtió en el tercer jugador con más triples anotados (2,7) manteniendo un porcentaje muy parecido (41,6%) en un curso en el que promedió 13 puntos, 3,5 rebotes y 1,4 asistencias

Ya brilló en su primera campaña en liga italiana con una media de 15,5 puntos, 4,4 rebotes y 1 asistencia por encuentro. Unos números que incluso mejoró en su segunda temporada en el baloncesto italiano, acumulando la mayor parte de los reconocimientos individuales con el MVP de la Copa, la Liga Regular y las Finales con una tarjeta total de 15,9 puntos con 2,8 triples anotados por partido con un 39,2% de eficacia, 3,7 rebotes y 1,7 asistencias para 13,9 de valoración.