David Torres 24 JUL 2026 - 13:38h.

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ValenciaSigue la pelea Valencia Basket - Real Madrid: Iguala la oferta por Ndiaye. "El Real Madrid ha igualado la oferta de Valencia Basket dentro del plazo establecido, por lo que se mantiene con los derechos del jugador Eli John Ndiaye en Liga Endesa", comunicaba la ACB este viernes. De tal forma, el Valencia Basket y el conjunto merengue, enfrentados desde los fichajes de Pedro Martínez y Pradilla, deberán negociar el traspaso del canterano.

Cabe recordar que, Valencia Basket, tras ver como el Real Madrid se llevaba a Pedro Martínez y a Jaime Pradilla, ha decidido contraatacar. Así, según informó la ACB, el pasado sábado, el Valencia Basket hizo una oferta oferta por Eli John Ndiaye, canterano del Real Madrid que está sin equipo pero por el que el conjunto merengue tiene un derecho de tanteo. Eli John Ndiaye Faye (Guédiawaye, 26 de junio de 2004) es un jugador de baloncesto senegalés, nacionalizado español, que actualmente se encuentra sin equipo. Con 2,04 metros de estatura juega en la posición de ala-pívot.

Eli John Ndiaye, ala-pívot español, se lesionó en el hombro el pasado mes de diciembre, una dolencia que le obligó a pasar por el quirófano y que puso punto final a su primera temporada en la NBA, en la que no pudo llegar a debutar oficialmente en la liga. Jugó en el Real Madrid de Chus Mateo, pero la lesión en el hombro, que ya le dio complicaciones anteriormente, reapareció y el cuerpo médico ha optado por la intervención quirúrgica como la mejor solución a largo plazo. Ahora Valencia Basket llama a su puerta pero deberá negociar con el club merengue si quiere llevárselo.