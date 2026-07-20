David Torres 20 JUL 2026 - 11:17h.

Eli John Ndiaye, canterano del Real Madrid, vuelve a lesionarse y dice adiós a su primera temporada en la NBA sin debutar

Sin equipo, el conjunto blanco tiene derecho de tanteo

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ValenciaValencia Basket, tras ver como el Real Madrid se llevaba a Pedro Martínez y a Jaime Pradilla, ha decidido contraatacar. Así, según ha informado la ACB, este sábado el Valencia Basket ha hecho una oferta oferta por Eli John Ndiaye, canterano del Real Madrid que está sin equipo pero por el que el conjunto merengue tiene un derecho de tanteo.

Eli John Ndiaye Faye (Guédiawaye, 26 de junio de 2004) es un jugador de baloncesto senegalés, nacionalizado español, que actualmente se encuentra sin equipo. Con 2,04 metros de estatura juega en la posición de ala-pívot.

Eli John Ndiaye, ala-pívot español, se lesionó en el hombro el pasado mes de diciembre, una dolencia que le obligó a pasar por el quirófano y que puso punto final a su primera temporada en la NBA, en la que no pudo llegar a debutar oficialmente en la liga. Jugó en el Real Madrid de Chus Mateo, pero la lesión en el hombro, que ya le dio complicaciones anteriormente, reapareció y el cuerpo médico ha optado por la intervención quirúrgica como la mejor solución a largo plazo. Ahora Valencia Basket llama a su puerta.

El comunicado de la ACB sobre Eli John Ndiaye

"El Valencia Basket presentó este pasado sábado 18 de julio una oferta por Eli John Ndiaye, jugador sujeto a derecho de tanteo por parte del Real Madrid.

Tras ser notificado al club madridista el domingo 19, según convenio, este dispone ahora de un plazo de cinco días naturales (hasta el viernes 24 de julio a las 23:59h) para igualar la oferta.

(Nota - Fin del plazo. Esta es la única oferta presentada por un jugador sujeto al derecho de tanteo. Conforme al procedimiento de contratación establecido en el IV Convenio Colectivo, el plazo de 13 días para presentar documentos de oferta sobre aquellos jugadores sujetos al derecho de tanteo concluyó este sábado 18 de julio)".