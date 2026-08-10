Redacción ElDesmarque Madrid, 10 AGO 2026 - 14:49h.

La polémica sobre la participación de deportistas trans ha obligado a la WNBA a revisar sus reglas y a tomar medidas

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La WNBA afronta una crisis que va mucho más allá de las pistas. La creciente polémica sobre la participación de deportistas trans en el baloncesto femenino ha provocado enfrentamientos entre jugadoras, entrenadoras, aficionados y dirigentes, hasta el punto de que la comisionada Cathy Engelbert ha decidido convocar a los presidentes y directores generales de las franquicias para abordar la situación. La liga, que atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia, busca evitar que el conflicto termine condicionando la competición.

Las declaraciones de Sophie Cunningham que empezaron el debate

El origen del conflicto está en las declaraciones de Sophie Cunningham, alero de Indiana Fever, ya que ha defendido públicamente que las categorías femeninas deben protegerse frente a la participación de mujeres trans. "Quiero proteger a las niñas en los vestuarios y a las niñas que practican deporte y que no deberían tener que competir contra hombres biológicos". Estas palabras han provocado diversas reacciones y han trasladado a la liga una batalla cultural especialmente intensa en Estados Unidos. Hasta el punto de que JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, ha salido en defensa de la jugadora.

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Tras ello, varias figuras de la WNBA han respondido en contra. Cheryl Reeve, entrenadora de Minnesota Lynx, ha reclamado una mayor protección para las personas trans y ha defendido la inclusión. En Seattle, la copropietaria de las Storm, Celeste Keaton, ha quedado suspendida por cinco partidos tras protagonizar un incidente con dos jóvenes que acudieron al pabellón con mensajes de apoyo a Cunningham.

Finalmente, la polémica acabaría llegando a las pistas y durante el Chicago Sky - Indiana Fever de este fin de semana, DiJonai Carrington fue expulsada tras cometer una dura falta sobre Cunningham. Horas después publicaría el mensaje “WHITE PRIVILEGE” ("privilegio blanco") en su perfil oficial de Threads, introduciendo también el componente racial en una discusión que ya había desbordado por completo el ámbito deportivo.

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Dos exjugadores de la NBA aumentan la polémica

El siguiente capítulo de esta polémica ha llegado con dos exjugadores de la NBA: Enes Kanter Freedom y Royce White ya que ambos se han declarado elegibles para jugar en la WNBA, llevando hasta el límite la redacción actual de las normas. El convenio colectivo establece que únicamente las jugadoras que sean mujeres pueden disputar la competición, pero no desarrolla de forma específica los criterios relativos al sexo biológico o la identidad de género. Esa ausencia de una definición concreta ha abierto un debate que ahora la liga debe afrontar y, por ahora, la WNBA no ha modificado sus reglas ni ha determinado la elegibilidad de ninguno de los dos.

Cathy Engelbert quiere apagar el incendio y el sindicato de jugadoras defiende la inclusión

La comisionada de la liga ha anunciado un grupo de trabajo formado por dirigentes de las franquicias para revisar la situación y escuchar a las diferentes partes. La prioridad, según la WNBA, es preservar la integridad competitiva y encontrar una solución que permita afrontar el debate sin que cada jornada se convierta en un nuevo escenario de confrontación.

El sindicato de jugadoras, por su parte, ha defendido la inclusión y ha rechazado que sus integrantes sean utilizadas como “peones políticos”. La WNBA tiene ahora que encontrar el equilibrio entre una cuestión que divide profundamente a la sociedad estadounidense y una competición que pretende seguir creciendo sin que la guerra cultural entre de lleno en sus vestuarios.