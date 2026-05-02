David Torres 02 MAY 2026 - 11:42h.

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Valencia Basket vuelve a competir tras la derrota con polémica y sanciones ante el Panathinaikos en la Euroliga. Los de Pedro Martínez visitan al Baxi Manresa en el Nou Congost con la necesidad de ganar para mantenerse como segundos en la Liga y coger fuerzas para los siguientes enfrentamientos contra los griegos en la máxima competición continental

Por su parte, el Baxi Manresa afronta el último de una serie de cuatro partidos como local de los últimos cinco después de haber tumbado al Asisa Joventut en el Nou Congost (87-77) y sacar el triunfo en la cancha del Surne Bilbao Basket (80-84), aunque su derrota de la semana pasada ante el San Pablo Burgos (94-101) le deja en la zona templada de la clasificación, como duodécimo clasificado con un 11-17 en su casillero. Obasohan y Olinde vuelven a estar disponibles para un equipo que se ha apoyado en su bloque nacional en los últimos partidos, especialmente en la anotación de Álex Reyes (17,3 puntos con 4 triples por choque con un 50% de eficacia en triple en los últimos seis partidos), la energía de Pierre Oriola y la dirección de Ferran Bassas. Además del lesionado de larga duración Hugo Benitez, se mantiene como baja para este partido Eli Brooks.

¿Cómo y dónde ver el Baxi Manresa - Valencia Basket?

El primer equipo masculino de Valencia Basket cierra una durísima semana de tres partidos visitando la pista del Baxi Manresa (domingo 3, 12:00h, Nou Congost, DAZN/Movistar+/TV3) en un encuentro de la jornada 29 de la Liga Endesa. El cuadro taronja aparca la competición europea y pone el foco en un partido importante para intentar mantener la posición de privilegio que ocupa en la acb en un partido en el que puede certificar su presencia en el Playoff de la Liga Endesa por 20ª temporada consecutiva en el caso de sumar el triunfo. El del domingo no es ni mucho menos el escenario más sencillo para volver a la senda de la victoria, ya que los hombres de Pedro Martínez tienen que visitar al segundo equipo que juega a un mayor número de posesiones de la competición después de dos tremendas batallas físicas, con el consecuente desgaste acumulado, en el Playoff de la EuroLeague. Y los precedentes más recientes son negativos, con Valencia Basket saliendo derrotado del Nou Congost en sus últimas tres visitas y en cinco de sus últimos viajes a Manresa. Xabi López-Arostegui se mantiene como la única ausencia confirmada por lesión en el equipo taronja. Valencia Basket comienza esta jornada de la Liga Endesa en la segunda posición con un balance de 21-7.