Fran Duarte Madrid, 01 OCT 2026 - 21:18h.

El Real Madrid de Pedro Martínez suma su tercera derrota consecutiva y firma su peor inicio de la historia en la Euroliga. El técnico tiene mucho trabajo por delante

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El inicio de la Euroliga está siendo traumática para el Real Madrid. Tres partidos y tres derrotas resumen a la perfección el suplicio de los blancos en este inicio de temporada bajo las órdenes de Pedro Martínez. El club, que llegó a la final de la Euroliga el año pasado con Scariolo y cayó contra el Olympiacos, no termina de encontrar su juego y la prueba ha sido la tercera derrota consecutiva en su competición fetiche.

De esta manera, el Real Madrid ha caído derrotado este jueves ante el Hapoel IBI Tel Aviv por 102-98 en el Arena Sofía de Bulgaria, confirmando el peor arranque de su historia en la Euroliga con un dramático balance de 0-3.

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El Real Madrid de las dos caras. Una primera mitad en la que encajó 63 puntos y perdió por 20 de diferencia, contrastó con un tercer cuarto en el que restableció la igualada con una impresionante renta de 12-32, impulsada por Théo Maledon y Timothé Luwawu-Cabarrot (cuatro triples). Sin embargo, los de Pedro Martínez no trasladaron esas sensaciones al último acto y murieron en la orilla.

Pedro Martínez da la cara tras otra derrota más

El entrenador del Real Madrid lamentó la mala primera parte de su equipo ante el Hapoel IBI Tel Aviv, que se impuso al conjunto blanco por 102-98, y reconoció que deben "mejorar", tras firmar el peor arranque en la historia del equipo en la Euroliga.

"Dos partes diferentes. La primera mitad mala defensa y como resultado fue una ofensiva lenta, sin ritmo ni circulación de balón, muy mala. La segunda parte, con mejor agresividad, remontamos, pese a que Hapoel es un equipo muy experimentado, incluso llegamos a ganar por un punto", destacó el entrenador tras el partido.

Ante la pregunta de si es necesario recuperar parte del trabajo que hizo con el Valencia Basket la temporada pasada y aplicarlo en el Real Madrid, Pedro Martínez apeló a la unión de sus jugadores y al trabajo y el tiempo para "hacerlo mejor". "De poco vale pensar en el pasado. Ahora estamos en otra realidad. Todo es diferente. Necesitamos trabajar juntos, con la mentalidad de mejorar y necesitamos tiempo para hacerlo mejor. Esto pasa por el día a día, por nuestra mentalidad de entender que la situación no es fácil. Pero no solo es eso. Debemos dejarnos de excusas y dejar de buscar culpables. Somos un equipo en las buenas y en las malas; debemos mejorar", terminó apelando Martínez.