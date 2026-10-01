David Torres Valencia, 01 OCT 2026 - 17:22h.

Tercer partido europeo

Valencia Basket arrasa a Baskonia y ya tiene su segundo victoria en Euroliga (111-88)

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El Valencia Basket busca mantener su pleno europeo en una pista históricamente complicada como la del LDLC ASVEL Villeurbanne. El conjunto de Xavi Albert, cuarto en la clasificación de la EuroLeague con un 2-0, afronta en Lyon el segundo partido de su primera jornada doble continental tras el triunfo ante el Baskonia. Los taronja, que han ganado en sus tres últimas visitas al conjunto francés, quieren prolongar su buen momento antes de cerrar el maratón de partidos del domingo en Zaragoza.

¿Cómo y dónde ver el Asvel Villeurbanne - Valencia Basket?

El primer equipo masculino de Valencia Basket disputará el segundo choque de su primera jornada doble en competición continental visitando la cancha del LDLC ASVEL Villeurbanne (viernes 2, 20:00h, LDLC Arena, M+ Baloncesto 3) en un partido correspondiente a la jornada 3 de la EuroLeague. De esta manera, este rival francés se convertirá en el primero que recibe al Valencia Basket para un partido de torneo continental en diez ocasiones, lo que hace que Lyon sea el destino más frecuente de nuestro historial en competiciones europeas. Y también igualará al Panathinaikos Athens como el equipo al que más veces nos hemos medido en campeonatos internacionales. Con el impulso positivo de la victoria del martes, los hombres de Xavi Albert buscarán el triunfo en una pista que históricamente ha sido muy complicada para los intereses taronja pero donde la dinámica reciente es positiva, con Valencia Basket sacando el triunfo en sus últimas tres visitas al LDLC ASVEL. Con toda la plantilla disponible, el equipo taronja ha desplazado una convocatoria de catorce jugadores para afrontar la doble salida que tras este partido en Francia le llevará a jugar en Zaragoza en la Liga Endesa. Valencia Basket ocupa actualmente la cuarta posición en la EuroLeague, con un balance de 2-0.