Valencia Basket arrasa a Baskonia y ya tiene su segundo victoria en Euroliga (111-88)

David Torres 29 SEP 2026 - 22:31h.

Valencia Basket recibe al Baskonia para reaccionar tras su tropiezo ante el Lleida

Sin posibilidad de reacción para el equipo vasco

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ValenciaValencia Basket no dio opción al Baskonia y se llevó por delante al conjunto vitoriano (111-88) en el Roig Arena para firmar su segunda victoria en las dos primeras jornadas de la Euroliga. El equipo taronja respondió de la mejor manera posible al inesperado tropiezo del domingo ante el Lleida y ofreció una actuación ofensiva arrolladora en su estreno europeo como local. Los de Xavi Albert dominaron el encuentro de principio a fin y acabaron imponiendo una diferencia de 23 puntos que refleja la superioridad mostrada durante los 40 minutos.

El conjunto valenciano llegaba al duelo con la necesidad de recuperar sensaciones después del 100-105 ante el Lleida, un resultado que había dejado dudas tras su buen estreno continental en Estambul. Allí, Valencia había derrotado al Besiktas por 94-96 en un final apretado, con TJ Shorts como protagonista.

Esta vez, sin embargo, no hubo espacio para la incertidumbre. Valencia Basket encontró desde los primeros minutos un ritmo ofensivo que Baskonia fue incapaz de contener. El cuadro vitoriano, que había comenzado la Euroliga con una derrota ante Olympiacos (89-106), tampoco consiguió trasladar al Roig Arena las buenas sensaciones de su victoria liguera en Burgos.

El partido terminó convirtiéndose en una demostración de fuerza del equipo taronja, que superó la barrera de los 100 puntos y mantuvo a raya cualquier intento de reacción visitante. La victoria permite además a Valencia colocarse con un balance de 2-0 en la Euroliga, un arranque continental que contrasta con las dudas que había generado su primer partido de Liga Endesa.

Más allá del resultado, el triunfo supone una respuesta inmediata del equipo valenciano. Apenas unos días después de un inesperado revés en casa, Valencia Basket recuperó su identidad, encontró fluidez en ataque y convirtió su primera noche europea de la temporada en el Roig Arena en una contundente celebración.