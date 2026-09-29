David Torres Valencia, 29 SEP 2026 - 09:55h.

Obligados a ganar

Tropezón del nuevo Valencia Basket en su estreno en casa ante el debutante Ilerna Lleida (100-105)

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El Valencia Basket se enfrenta este martes en el Roig Arena al Kosner Baskonia, en la segunda jornada de la Euroliga, en un encuentro en el que tratará de reaccionar y mejorar la imagen ofrecida en la derrota de este domingo ante el iLerna Lleida en el mimso escenario.

Kosner Baskonia buscará este primer triunfo europeo con la primera visita continental a un Valencia Basket que tratará de reaccionar tras la derrota de este domingo ante el iLerna Lleida. Los azulgranas persiguen esa primera victoria en la Euroliga después haber estrenado el casillero de victorias en la liga ACB. En cambio, el conjunto 'taronja' se presenta en este duelo tras caer en casa y con la necesidad de darle la vuelta a un inicio irregular.

El conjunto ‘taronja’, que comenzó su andadura en la Euroliga con victoria ante el Besiktas en Estambul el pasado viernes, cayó en el Roig Arena ante el equipo ilerdense en la primera jornada de la Liga Endesa (100-105), en un partido en el que el técnico Xavi Albert criticó la puesta en escena y la inconsistencia de sus jugadores.

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Baskonia de Euroliga

El primer equipo masculino de Valencia Basket repite partido en el Roig Arena para afrontar su primer partido de competición europea como local ante el rival español con el que más temporadas se ha enfrentado en torneos continentales, el Kosner Baskonia (martes 29, 20:30h, Roig Arena, M+ Baloncesto 2) en un partido correspondiente a la jornada 2 de la EuroLeague. El equipo taronja necesitará el empuje de su afición para encarar su tercer partido en cinco días y mejorar sus sensaciones tras la derrota en el partido inaugural de la Liga Endesa del domingo. Los precedentes son positivos tanto en la dinámica general (5-3 en EuroLeague ante este rival en Valencia) como en la racha reciente (ha ganado los tres últimos enfrentamientos en esta competición), aunque una victoria de los vitorianos mañana equilibraría el histórico que ahora es ligeramente favorable para el equipo taronja. El entrenador Xavi Albert dispone para este partido de su plantilla al completo, con la única duda asociada a la recuperación de Dylan Osetkowski, ausente en el encuentro del domingo por enfermedad. Valencia Basket ocupa actualmente la octava posición en la EuroLeague, con un balance de 1-0.