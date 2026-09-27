Valencia Basket abre la temporada de baloncesto en el Roig Arena recibiendo al iLERNA Lleida

eldesmarque.com 27 SEP 2026 - 21:38h.

Domingo 27, 18:00h, Roig Arena, DAZN/Movistar+/Orange/VodafoneTV

TJ Shorts sostiene a un Valencia Basket que sobrevive a la reacción del Besiktas (94-96)

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ValenciaEl primer equipo masculino de Valencia Basket se reencontrará con su afición en el Roig Arena tres meses después de la celebración del título de la Liga Endesa para abrir un nuevo curso de esta competición con la exigente visita del iLERNA Lleida (domingo 27, 18:00h, Roig Arena, DAZN/Movistar+/Orange/VodafoneTV) en un partido correspondiente a la primera jornada de la acb. Tras el desgaste del thriller con el que comenzó su andadura en la EuroLeague con un triunfo en la pista del Besiktas Istanbul, los hombres de Xavi Albert necesitarán recuperar toda la energía posible para medirse a un rival que propone un baloncesto de alto ritmo, marcadores altos y que ha promediado más de 96 puntos anotados durante la pretemporada. Las nuevas incorporaciones tendrán la primera oportunidad de jugar con el apoyo de su nueva afición en un choque que contará con una animación muy especial para abrir el curso en el Roig Arena. Los precedentes son favorables al conjunto taronja, que hasta ahora siempre se ha impuesto a este rival cuando ha jugado como local y que tiene un balance positivo cuando empieza la Liga Endesa en casa (aunque ha perdido dos de las últimas tres primeras jornadas en las que contó con el apoyo de su público para empezar). Tras recuperar la participación de los tres jugadores interiores ausentes en la Supercopa Endesa, el equipo taronja tiene la única duda del estado de Gonzalo Corbalán, ausente en el partido del viernes en Estambul por un pequeño problema muscular.

El iLERNA Lleida llega al Roig Arena después de dejar muy buenas sensaciones durante la pretemporada buscando el que sería su primer triunfo histórico en tierras valencianas. Y para ello cuenta en sus filas con una de las parejas más anotadoras de los partidos de preparación, la que forman Darius McGhee y James Batemon, además de otros muchos focos ofensivos que requerirán toda nuestra atención defensiva como Ejim, Perrin, Hughes o el extaronja John Shurna. Con la lesión de larga duración de Atoumane Diagne y la salida del ala-pívot lituano Aurimas Majauskas, el conjunto burdeos tendrá que tirar de sus jóvenes para completar la convocatoria.