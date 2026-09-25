TJ Shorts sostiene a un Valencia Basket que sobrevive a la reacción del Besiktas (94-96)

Redacción Valencia 25 SEP 2026 - 22:00h.

TJ Shorts fue el más destacado

El nuevo Valencia Basket se estrena en la cancha del recién llegado Besiktas

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ValenciaEl Valencia Basket se impuso este viernes al Besiktas en el primer partido de la fase regular de la Euroliga con el base TJ Shorts como claro protagonista con 26 puntos y con la canasta que rompió el empate a 94 en los últimos segundos tras un cuarto final en el que los turcos remontaron y tuvieron el lanzamiento definitivo para ganar.

Valencia Basket ha ganado este viernes por 94-96 en su visita al Besiktas JK en la jornada 1 de la fase regular de la Euroliga 2026-27, con triple fallado por Jaylen Nowell en la bocina final de partido, quedándose el equipo turco sin remontada pese a su destacado cuarto y último periodo.

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En el Turkcell Basketball Development Center de Estambul, empezaron los locales mejor, pero el Valencia supo aguantar el pulso con T.J. Shorts y Nikola Mirotic como estiletes. Devon Dotson conservó la ventaja inicial del Besiktas con un triple a 3:28 de zanjar el primer cuarto, pero Armoni Brooks replicó rápido, si bien Eugene Omoruyi apareció en el ataque turco.

Más adelante atinó Conor Morgan desde el perímetro y puso el 27-19, a lo que contestó el equipo español con un 0-9 de parcial para cerrar los 10 primeros minutos. De hecho, Kameron Taylor alargó esa buena racha de un

Valencia que, pese a todo, requería estar atento al despertar de Scottie Wilbekin, mientras que Kam Taylor seguía como referente en la 'pintura'.

Eso y la aportación fugaz del joven Mario Saint-Supéry mantuvieron la diferencia respecto a un Besiktas agarrado a Omoruyi y a Wilbekin. Ambos equipos mostraban altas dosis de acierto de cara al aro y un triple de Morgan puso de nuevo el empate (46-46), que no obstante duró poco porque el inspirado Brooks y también Jasiel Rivero se encargaron de ello.

Jaylen Nowell había clavado un triple lateral para mandarlo todo con 51-54 a vestuarios, pero los pupilos de Xavier Albert afrontaron bastante bien el tercer cuarto con actuación coral en ataque. Shorts seguía siendo su faro, pero igualmente Neal Sako se sumó a una nómina de jugadores que en juego interior eran resolutivos, como Brooks, Rivero y Taylor.

Ficha técnica:

94.- Besiktas (27+24+20+23): DeJulius (4), Nowell (17), Jeffries (-) Omoruyi (17), Zizic (4) -cinco inicial- Dotson (9), Morgan (15), Ugurlu (3), Birsen (-), Wilbekin (12), Brown (7), Gabriel (6).

96.- Valencia Basket (28+26+27+15): Shorts (26), Saint-Supèry (7), Taylor (12), Osetkowski (1), Reuvers (5) -cinco inicial- Rivero (10), Sako (10), Brooks (10), Moore (2), Puerto (-), Cárdenas (-), Mirotic (13).

Árbitros: Mehdi Difallah, Ioannis Foufis y Luka Kardum. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón Turkcell Basketball Development Center de Estambul