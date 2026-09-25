El nuevo Valencia Basket se estrena en la cancha del recién llegado Besiktas

David Torres Valencia, 25 SEP 2026 - 09:23h.

Valencia Basket muere en la orilla del Barça (86-87)

Estrena su décima Euroliga

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El Valencia Basket inicia este viernes su andadura en la Euroliga 2026-27 en la pista del Besiktas turco, recién incorporado al torneo en sustitución del AS Mónaco, tras un verano de profundas bajas y una plantilla casi nueva que llega aún en fase de construcción.

El club taronja ha tenido que rehacerse después de una campaña histórica, en la que ha sorprendido al continente con su brillante clasificación para la Final a Cuatro y ha conquistado la Liga Endesa. Ese éxito ha tenido un peaje inmediato en forma de salidas clave.

Bajas sensibles y banquillo nuevo

Tras la pasada temporada abandonaron el Valencia Basket, previo pago de sus cláusulas, el técnico Pedro Martínez, los exteriores Brancou Badio y Jean Montero y el interior Jaime Pradilla. Además, la entidad no ha logrado renovar al estadounidense Braxton Key, otra pieza importante en la rotación.

Para recomponer el proyecto, el club ha apostado por Xavi Albert, que ha sido ayudante de Pedro Martínez las dos últimas campañas y que ahora asume el mando del banquillo. A su alrededor se ha construido un grupo que mezcla experiencia contrastada en Euroliga y jóvenes en progresión.

Entre los fichajes más destacados figuran el veterano Nikola Mirotic, referencia del baloncesto europeo, y los estadounidenses TJ Shorts y Armori Brooks, que han demostrado su nivel en la máxima competición continental. La idea del club es que aporten liderazgo inmediato en ambos lados de la pista.

Además, el Valencia Basket confía en recuperar la mejor versión de Dylan Osetkowski, que ya ha mostrado su capacidad en Europa, y en el crecimiento de jóvenes como Mario Saint-Supéry, Gonzalo Corbalán, Lucas Marí o Mo Gueye, incorporados este verano para dar profundidad al equipo.

En la plantilla también continúan jugadores que han ofrecido un gran rendimiento en la Euroliga del último curso, como Kameron Taylor, Josep Puerto, Neal Sako y Nate Reuvers. Junto a ellos, se espera que Omari Moore aumente su impacto respecto a la campaña anterior.

Otro nombre propio es Álvaro Cárdenas, que se estrenará en la Euroliga después de haber llegado al equipo al final del pasado curso solo con ficha para la Liga Endesa.

Sensaciones discretas en la Supercopa

El Valencia Basket afronta este estreno continental después de un debut oficial gris el pasado sábado en la Supercopa, en Badalona, donde cayó en semifinales ante el Barça. El equipo se ha mostrado combativo y ha tenido un último tiro para ganar, pero se le ha visto falto de automatismos, con problemas para cerrar el rebote y para imprimir ritmo al contraataque.

En ese encuentro no ha participado Nikola Mirotic, que se ha incorporado al trabajo hace apenas unos días, ni tampoco los lesionados Neal Sako, operado de una hernia inguinal en julio y que todavía no se había ejercitado con el grupo, ni el cubano Jasiel Rivero, incorporado como refuerzo temporal. Además, Xavi Albert ha dejado fuera de la convocatoria a Lucas Marí.

Para el duelo de este viernes en Estambul, el técnico ha decidido dejar en València al propio Marí, a Gonzalo Corbalán y a Yankuba Sima. Entre los trece jugadores que sí viajan se encuentran Sako, Rivero y Mirotic, por lo que Albert deberá realizar un descarte más antes del inicio del encuentro.

Un Besiktas debutante pero con talento

Enfrente estará el Besiktas, que ha conocido a finales de junio que disputaría la Euroliga y que llega como novato en la actual edición tras ocupar la plaza del AS Mónaco. Pese a su condición de recién llegado, el club turco ha conformado una plantilla con nombres importantes.

Su principal referencia es Scottie Wilbekin, exterior con amplia experiencia en el baloncesto europeo. También destacan jugadores como David DeJulius, que llega de firmar una gran campaña con el UCAM Murcia, aunque está lesionado, además de Conor Morgan, Eugene Omoruyi, Ante Zizic y Wayne Gabriel, todos ellos bajo la dirección del técnico Dusan Alimpijevic.

En la previa de la temporada, el Besiktas ha disputado la final de la Copa Presidente de Turquía esta misma semana, en la que ha caído por 72-59. En ese encuentro sus principales referencias ofensivas han sido Jaylen Nowell y Devon Dotson, que han asumido buena parte de las posesiones.

¿Cómo y dónde ver el Besiktas-Valencia Basket?

El primer equipo masculino de Valencia Basket comienza su participación en la EuroLeague 2026-27 visitando la pista del Besiktas Istanbul (viernes 25, 19:00h, Turkcell Basketball Development Center, M+ Baloncesto) en un partido correspondiente a la primera jornada de la máxima competición continental. Este encuentro supondrá la primera vez que estos dos equipos se midan en la EuroLeague y para encontrar el único precedente de enfrentamiento entre estos dos equipos, hay que remontarse a una eliminatoria de Saporta Cup disputada hace más de un cuarto de siglo. Valencia Basket abrirá esta competición por tercera vez como visitante, consiguiendo la temporada pasada por primera vez comenzar con una victoria fuera de casa en la primera jornada. Mario Saint-Supéry, Álvaro Cárdenas y Mo Gueye podrían disputar sus primeros minutos en la EuroLeague al haber entrado en la convocatoria de trece jugadores que se ha desplazado a Turquía. En ese grupo no han faltado los tres jugadores interiores que no participaron en la Supercopa Endesa: Neal Sako, Nikola Mirotic y Jasiel Rivero.