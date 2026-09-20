Valencia Basket muere en la orilla del Barça (86-87)

David Torres 20 SEP 2026 - 03:11h.

Perdió en la última jugada

El Valencia Basket, ya con Mirotic, empieza su andadura en la Supercopa ante el FC Barcelona

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BadalonaValencia Basket cayó en la última jugada de su partido de semifinales de la Supercopa Endesa ante el Barça por 86-87 en un partido en el que fue la mayor parte del tiempo a remolque pero en el que no dejó de luchar pese a la falta de eficacia en ataque y al que se agarró desde la defensa. Lo logró empatar por dos veces dentro del último minuto, pero un tiro libre de Punter decantó la balanza de lado catalán. El equipo taronja fue por detrás durante la mayor parte de la primera parte debido a los momentos de inspiración de diferentes jugadores del Barça que se fueron turnando para asumir el protagonismo ofensivo y mantener por delante al cuadro azulgrana. En una primera mitad de poca eficacia en el tiro, Valencia Basket se agarró a Kameron Taylor (15 puntos en los dos primeros cuartos) para irse tres abajo al descanso.

Barça acelera

El Barça salió mejor tras el parón y cogió una renta de hasta diez puntos pero el equipo taronja subió la intensidad atrás para meter un par de manos que le permitieron correr y recuperar algo de ritmo para entrar cinco abajo al último cuarto. El cuadro taronja siguió luchando hasta el final y consiguió tener un par de opciones para volver a empatar el partido, pero no las pudo aprovechar y entró con esa misma desventaja en los últimos dos minutos. Valencia Basket lo empató tras buenas acciones defensivas para recuperar balones y el partido se fue a un cara o cruz que decidió Punter.

La jugada final

El cuadro taronja seguía teniendo problemas para controlar el rebote defensivo ante la capacidad atlética del Barça y una técnica con posterior antideportiva sobre Brooks se quedaba en solo dos puntos antes de un triple de Robinson y dos tiros libres de Parra para el 65-74 a ocho minutos del final. Un palmeo de Sima y un alley-oop bajado por Gueye recortaban pero el Barça aprovechaba el bonus para ir anotando desde el tiro libre. Un triple de Osetkowski fue replicado por otro de Martin y una bandeja de Shorts y un aro pasado de Reuvers metía el partido con 77-80 en los últimos tres minutos. Valencia Basket tuvo dos opciones de empatar desde el triple pero no las aprovechó y un mate de Reuvers devolvió los tiros libres de Martin pero Parra metió el partido en los últimos dos minutos con 79-84. Shorts anotó en acción individual y la defensa recuperó el balón pero Brooks no acertó con el triple que lo hubiese empatado. Sin embargo, Taylor volvió a recuperar el balón y sacó una falta de tres tiros que igualaba el partido a 35 segundos del final. Robinson se fue al aro para poner el 84-86 con 24 segundos por jugar y Shorts lo volvía a empatar con 13 segundos en el reloj. La defensa estuvo a punto de robar el balón pero se señaló falta de Taylor en el balón dividido que llevó a Punter al tiro libre. Anotó el primero, lanzó a fallar el segundo y el triple a la desesperada de Osetkowski no entró para dejar el marcador final en 86-87.