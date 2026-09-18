David Torres 18 SEP 2026 - 17:30h.

El Valencia ya tiene el transfer de Mirotic, que se ve para jugar aunque con menos ritmo

Valencia Basket ficha por sorpresa a Nikola Mirotic para agrandarse en la Euroliga

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ValenciaLa segunda semifinal de la Supercopa Endesa enfrentará a dos equipos, Barça y Valencia Basket, que este verano se han renovado a fondo, aunque por razones opuestas. Tras protagonizar la mejor temporada de su historia, coronada con los títulos de la Supercopa y la Liga Endesa, el equipo 'taronja' ha perdido a algunos de sus referentes, como el técnico Pedro Martínez, y los jugadores Jean Montero, Brancou Badio y Jaime Pradilla, captados por algunos de los equipos más poderosos de la Euroliga.

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Con todo, el Valencia Basket ha apostado por la continuidad al elegir como técnico a Xavi Albert, asistente de Martínez, y ha incorporado diez piezas, algunas de presente y futuro como el joven internacional español Mario Saint-Supery, y otras contrastadas en la Euroliga, como el ala-pívot Nikola Mirotic -duda para este torneo por cuestiones burocráticas, según explicó él mismo- y el base TJ Shorts.

El equipo 'taronja', que opta a su tercer título, cuenta con un plantel de 17 jugadores, aunque el interior Neal Sako está casi descartado tras haber sido operado de una hernia inguinal en julio y el pívot cubano Jasiel Rivero no disputó los últimos amistosos por problemas físicos.

Y si el Valencia se ha renovado a causa de sus éxitos, el Barça, clasificado como finalista de la Liga Endesa, ha iniciado un nuevo proyecto, diseñado por Xevi Pujol en los despachos y dirigido en el banquillo por Aleksander Sekulic, después de tres cursos en blanco.

Un cambio profundo -con diez bajas, once altas y cuatro jugadores que siguen en la plantilla-, centrado en dotar de físico, juventud y polivalencia al equipo, el más americanizado y con menos experiencia europea de los últimos tiempos.

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket-Barcelona?

El primer equipo masculino de Valencia Basket abre la temporada 2026-27 disputando por octava vez en su historia la Supercopa Endesa, en calidad de campeón de la Liga Endesa y defendiendo el título conseguido la pasada temporada en Málaga. El conjunto taronja se mide en la segunda semifinal al Barça (sábado 19, 21:00h, Olímpic Badalona, DAZN) en una reedición del último partido oficial de la temporada pasada tras el Playoff Final de la Liga Endesa que enfrentó a estos dos equipos hace menos de tres meses. Ambos conjuntos han cambiado mucho. Los dos entrenadores principales son diferentes y solo se podrían alinear un máximo de once jugadores de los que estaban en plantilla durante la final acb del curso pasado.