El Valencia Basket, ya con Mirotic, empieza su andadura en la Supercopa ante el FC Barcelona
El Valencia ya tiene el transfer de Mirotic, que se ve para jugar aunque con menos ritmo
Valencia Basket ficha por sorpresa a Nikola Mirotic para agrandarse en la Euroliga
ValenciaLa segunda semifinal de la Supercopa Endesa enfrentará a dos equipos, Barça y Valencia Basket, que este verano se han renovado a fondo, aunque por razones opuestas. Tras protagonizar la mejor temporada de su historia, coronada con los títulos de la Supercopa y la Liga Endesa, el equipo 'taronja' ha perdido a algunos de sus referentes, como el técnico Pedro Martínez, y los jugadores Jean Montero, Brancou Badio y Jaime Pradilla, captados por algunos de los equipos más poderosos de la Euroliga.
Con todo, el Valencia Basket ha apostado por la continuidad al elegir como técnico a Xavi Albert, asistente de Martínez, y ha incorporado diez piezas, algunas de presente y futuro como el joven internacional español Mario Saint-Supery, y otras contrastadas en la Euroliga, como el ala-pívot Nikola Mirotic -duda para este torneo por cuestiones burocráticas, según explicó él mismo- y el base TJ Shorts.
El equipo 'taronja', que opta a su tercer título, cuenta con un plantel de 17 jugadores, aunque el interior Neal Sako está casi descartado tras haber sido operado de una hernia inguinal en julio y el pívot cubano Jasiel Rivero no disputó los últimos amistosos por problemas físicos.
Y si el Valencia se ha renovado a causa de sus éxitos, el Barça, clasificado como finalista de la Liga Endesa, ha iniciado un nuevo proyecto, diseñado por Xevi Pujol en los despachos y dirigido en el banquillo por Aleksander Sekulic, después de tres cursos en blanco.
Un cambio profundo -con diez bajas, once altas y cuatro jugadores que siguen en la plantilla-, centrado en dotar de físico, juventud y polivalencia al equipo, el más americanizado y con menos experiencia europea de los últimos tiempos.
¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket-Barcelona?
El primer equipo masculino de Valencia Basket abre la temporada 2026-27 disputando por octava vez en su historia la Supercopa Endesa, en calidad de campeón de la Liga Endesa y defendiendo el título conseguido la pasada temporada en Málaga. El conjunto taronja se mide en la segunda semifinal al Barça (sábado 19, 21:00h, Olímpic Badalona, DAZN) en una reedición del último partido oficial de la temporada pasada tras el Playoff Final de la Liga Endesa que enfrentó a estos dos equipos hace menos de tres meses. Ambos conjuntos han cambiado mucho. Los dos entrenadores principales son diferentes y solo se podrían alinear un máximo de once jugadores de los que estaban en plantilla durante la final acb del curso pasado.