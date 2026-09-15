Juan Pérez 15 SEP 2026 - 10:46h.

El cuatro llega libre después de ganarlo casi todo en el AS Mónaco

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Valencia Basket da un paso de gigante en la planificación de la próxima temporada con el fichaje de un cuatro estrella con la contratación de Nikola Mirotic, que se vincula al equipo 'taronja' una temporada. El exjugador de Real Madrid y Barcelona ha dado la sorpresa con un vídeo personal desde el aeropuerto de Manises donde se presenta directamente como incorporación para mantener el alto nivel competitivo de los últimos años.

A sus 35 años, el ala pivot nacido en Montenegro llega a Valencia con una experiencia sobradamente conocida en NBA y ACB, donde ha sido fundamental en todos sus logros. Mirotic llega después de jugar la última temporada en el AS Monaco, un equipo alejado ahora de la élite del que salió hasta quedar sin equipo, oportunidad que los valencianistas han tomado para rellenar un hueco de formación local, lo que le da al Valencia Basket un nuevo cupo para las competiciones de la ACB.

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Nikola Mirotic llega con registros muy marcados tras su última temporada, donde llevó a los playoffs de la Euroliga con un promedio por partido de 11 puntos con un 39,3 % en triples, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias para 12,7 de valoración. Además de enlazar cuatro títulos en Francia: Supercopa, Leaders Cup, Copa de Francia y Liga Francesa.

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Con 15 títulos a las espaldas y un conocimiento soberbio de la ACB, Mirotic suma tres ediciones de la Liga Endesa además del oro en el Eurobasket de 2015 y un bronce en los Juegos Olímpicos de 2016. Además volverá a competir por decimotercera vez en la Euroliga, donde ganó el MVP en 2022 tras ser anteriormente la estrella emergente del torneo hasta en dos ocasiones.

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Con la situación actual, Mirotic vuelve a darle un rumbo a su carrera para mantenerse en la élite ya que se fue a Mónaco para poder competir en la Euroliga. Allí lo ha ganado todo en Francia, y ahora vuelve a España para competir al más alto nivel sin dejar de lado la exigencia europea en la mejor competición del viejo continente. Ahora debe demostrar que sigue siendo un referente en el puesto de cuatro con su autoridad habitual bajo el poste y la amenaza desde la línea de tres. Mientras tanto, la plantilla 'taronja' deja en el aire los nombres de Valtonen y/o Rivero, con muchas papeletas para abandonar el club.