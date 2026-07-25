Lucas Marí deja la NCAA para volver con el Valencia Basket

David Torres 25 JUL 2026 - 19:58h.

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ValenciaSigue la reconstrucción del Valencia Basket. Tras Mo Gueye, el jugador exterior y canterano del Valencia Basket Lucas Marí regresa a la disciplina 'taronja' para formar parte del primer equipo la próxima temporada, tal y como confirmó la entidad valenciana este sábado.

Marí, de 20 años y 1.97 metros de altura, abandonó el Valencia Basket la pasada temporada para probar suerte en la liga universitaria de Estados Unidos tras firmar con Vermont. En la NCAA disputó 30 partidos en los que promedió 5 puntos, 4 rebotes y 1,7 asistencias en 20 minutos por encuentro.

A pesar de su salida a Estados Unidos, el club 'taronja' mantuvo sus derechos y confirmó que, cuando acabara esta temporada, analizaría "la situación junto con el jugador".

El de Godella, habitual en las categorías inferiores de la selección española, se incorporó a la cantera del Valencia Basket en 2016 y su debut con el primer equipo se produjo en 2022 en un partido ante Unicaja de Málaga, además de haber sido un habitual en los entrenamientos del primer equipo antes de su salida a Estados Unidos.

Sobre Lucas Marí

Lucas Marí se incorporó a las categorías inferiores del Valencia Basket en 2016 y puso de nuevo el apellido familiar en el Mur dels Somnis cuando su debut ante Unicaja en Liga Endesa el 27 de noviembre de 2022 le permitió inscribir su nombre junto al de su padre José Manuel en la pared que recoge a todos los canteranos que han hecho su debut con el primer equipo. Desde ese momento, Lucas fue un habitual en el trabajo diario de nuestra plantilla profesional masculina, acumulando 12 presencias con el primer equipo. Además, es internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, con la que ganó la medalla de plata tanto en el Mundial U17 de 2022 como en el Europeo U18M de 2023.