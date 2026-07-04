David Torres 04 JUL 2026 - 12:29h.

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ValenciaEl adiós de Pedro Martínez hacia el Real Madrid no sin polémica ha estado precedido y secundado por una dolorsa desbandada de jugadores del Valencia Basket: De Larrea, Key, Pradilla... Por el contrario Kam Taylor ha decidido ampliar su contrato y Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el escolta internacional argentino Gonzalo Corbalán (1,93m, Resistencia (Chaco), 03/03/2002, 24 años) para que se incorpore a su primera plantilla masculina para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Obviamente queda mucho para la reconstrucción, que empezará por Kam Taylor, que ha renovado hasta el final de la temporada 2027-28.

En su primera temporada como taronja, Taylor fue una de las piezas indispensables para conseguir el primer doblete de la historia de nuestro primer equipo masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa de la campaña 2025-26, siendo el segundo mejor anotador (11,8 puntos) y el segundo jugador más valorado (13,3 créditos) del equipo en esta temporada histórica. Sin Montero y Badio, hasta la llegada de TJ Shorts, será el líder espiritual de Valencia.

Sigue la desbandada: De Larrea, Key...

Pero es que en el otro lado, las noticias dolorosa se acumulan. Así, el base internacional español Sergio De Larrea queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya acordado el pago de su cláusula de rescisión para incorporarse a un equipo NBA recogida en su contrato. De esta forma, De Larrea finaliza una etapa en el Club que comenzó a los 15 años cuando se incorporó a L’Alqueria del Basket, en la que ha sido jugador de la primera plantilla profesional a tiempo completo durante las dos últimas temporadas y tras la cual se convertirá en el tercer jugador del Mur dels Somnis que tendrá su oportunidad en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Antes que él fue Pradilla. El ala-pívot internacional español Jaime Pradilla queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión existente en su contrato y haber optado por otra propuesta diferente a la del club para continuar su carrera profesional, por lo que finaliza su etapa como taronja tras seis temporadas y 390 partidos con la camiseta de nuestro primer equipo masculino.

Abrió el fuego Darius Thompson , que no contaba. Valencia Basket llegó a un acuerdo con el base norteamericano con pasaporte italiano para rescindir las dos temporadas restantes del compromiso que tenía con la entidad taronja, por lo que queda desvinculado del club después de formar parte de la plantilla que consiguió el primer doblete de nuestro primer equipo masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.