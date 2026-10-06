Kingdom Hearts Collection I ~ III, la mejor pasarela portátil hacia Kingdom Hearts 4

La colección ideal para un nuevo fan y el atractivo de jugar en los dos mundos de Switch 2

El futuro de Kingdom Hearts 4, las posibilidades inmediatas para el aniversario de la saga

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El valor de la rejugabilidad y el descubrimiento son tan altos en una saga como Kingdom Hearts que conseguirlos en un mismo conjunto, nativos, en una consola como Nintendo Switch 2 es una satisfacción total. Mi primer impacto al descargar los juegos, antes incluso de probarlos, fue la de sentir que tenía algo especial en las manos por poder disfrutar de ellos en una consola lejos de la nube.

Kingdom Hearts Collection I ~ III es una review compleja para mí por todo lo que significa el legado de Nomura en centenares de horas, porque es una infancia descubierta desde el primer juego en una consola, y ahora todo eso cambia en un panorama que se amplía a muchos más millones de jugadores. Y ese es el primer valor que sientes cuando se unifican todos los juegos ante una nueva consola con el plus de combinar el juego portátil con el dock.

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El trazo de Nomura en esta reconstrucción basada en las versiones de PC es el elemento perfecto para aunarlo todo en Nintendo cuando precisamente Square Enix está más abierta a diversificar su producto. Lo hace con otras sagas, lo va a hacer con Kingdom Hearts 4 y tanto es así que los últimos tráilers han llegado por sorpresa bajo el telón de los directos de Nintendo, y con esa mirada, todo es mucho más fácil.

Y lo es porque Kingdom Hearts 3 por poner un ejemplo, siempre se va a ver mejor en PlayStation 5, pero no se va a poder disfrutar igual que en Nintendo Switch 2. Y si ese pellizco contiene toda la saga en un bloque con mejoras visuales, escenarios mejorados y un pack de añadidos que varía según el juego, la pasarela hacia Kingdom Hearts 4 llega en el mejor momento.

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Y es así porque precisamente la review se aleja de todas las demás. Es imposible jugar a todos los juegos para reseñarlos, pero saborearlos y llegar a ciertos puntos de la historia le empujan a uno a sentir todas esas emociones de nuevo. Y es fundamental hacerlo ante un nuevo frente como lo es Nintendo, sobre todo a los que enfrentamos cada lanzamiento numérico como una oportunidad de jugar a toda la saga (o a lo que nos permita el tiempo y la vida).

Por eso la colección es un contenedor perfecto para el jugador de Switch 2, que es donde hemos probado el título. Reescribe decisiones anteriores en Switch para olvidar la nube e imponer el juego nativo. Y es algo crucial no solo por lo que significa para cuidar al jugador, sino porque le da estabilidad también en Nintendo. Kingdom Hearts ha dado muchos tumbos en cuanto a consolas, y el mimo por cuidar al aficionado se nota.

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Unificar todos los juegos ahora en una sola colección es un valor seguro no solo por las ventajas de disfrutar de la consola un rato en la cama y otro en la tele a 4K, sino por lo que significa para llegar a un nevo fan o darle una perspectiva nueva al de siempre. Y porque es incalculable facilitarle la vida al jugador desde el mismo lugar, más aún tras el boom de ventas de la Switch 2 tras un primer año a lo grande donde han generado un contexto perfecto para atraer a títulos de las desarrolladoras más grandes.

El valor del nuevo jugador

La colección no guarda grandes mejoras después de las anteriores, pero sí es cierto que no llega a una estabilidad en busca de los 60 fps estables en todos los juegos. La jugabilidad en 0.2 es la que más se nota así como en Kingdom Hearts 3, que parecía improbable tener el mejor escenario, pero era algo previsible y que se acepta dentro del confort de poder jugar en portátil según el momento.

El comportamiento de Kingdom Hearts 3 se mantiene como el de la demo con todo lo que eso supone, variando entre los 30 fps como base. Y sí, es cierto que no hay una distancia clara con All-in-one-package, razón por la que le estoy dando tanto peso a la Switch, porque es la verdadera razón de la compra. El coleccionista o el jugador que busque un pack donde todavía falta Melody of Memories o escenas de juegos de móviles ausentes difícilmente tendrá cabida si ya lo tiene todo en PS5, aunque el fan de Kingdom Hearts nunca abandona la saga ni en estas.

El caso aquí es que recibir este vendaval con diez juegos donde está incluso el DLC de Kingdom Hearts 3 por 80 euros es una opción cara para el jugador veterano que ya tiene el juego, pero una bendición para el que quiera empezar. Y lo es porque todo lo que ofrece Kingdom Hearts desde sus entregas numéricas a maravillas como Birth By Sleep o Chain of Memories (aunque sea en esta versión y no en la original), obliga a reconectar y a colocar las piezas del puzle una a una para llegar al purgatorio de Sora lo más preparado posible.

Lo mejor

El valor de unificar la colección entre la portátil y el dock en una misma consola

La satisfacción del recorrido al completo ante la pasarela de Kingdom Hearts 4 con centenares de horas

Para un jugador nuevo en la saga es un must

Contra

La ausencia de Melody of Memory y las escenas de los juegos móviles, la chispa final para completar el arco del buscador de la oscuridad

La optimización, sobre todo en 0,2, porque no consigue los 60 fps estables

Nota: 90/100