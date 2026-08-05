BOKURA: Dos jugadores, dos mundos y una aventura que solo funciona si aprendemos a entendernos

La llegada a Nintendo Switch nos da la excusa perfecta para descubrir una de las propuestas cooperativas más originales de los últimos años

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Con motivo del lanzamiento de BOKURA en Nintendo Switch, hemos querido aprovechar la ocasión para descubrir uno de esos juegos que quizás pasaron desapercibidos para muchos cuando debutó en PC en 2023. Y la verdad es que nos alegra haber esperado hasta ahora, porque la consola híbrida de Nintendo parece un hogar ideal para una aventura cooperativa que apuesta por las partidas cortas, la comunicación constante y una idea de diseño realmente diferente a casi todo lo que hemos jugado en los últimos años. El chat de voz de Nintendo Switch 2 viene además a dar una herramienta ideal para disfrutar de este juego.

Desarrollado por la desarrolladora indie nipona tokoronyori, BOKURA parte de una premisa sencilla pero tremendamente efectiva: dos jugadores viven la misma aventura, pero no ven el mismo mundo. A partir de esa idea construye una experiencia cooperativa asimétrica donde hablar, escuchar y confiar en nuestro compañero resulta mucho más importante que tener buenos reflejos.

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Dos versiones de una misma realidad

La historia sigue a dos chicos que deciden escapar de casa y cuya aventura cambia por completo tras encontrarse con el cadáver de un ciervo. Desde ese momento, ambos comienzan a percibir la realidad de manera distinta: uno explora un mundo natural, cálido y habitado por animales antropomórficos, mientras que el otro atraviesa un escenario industrial, frío y de inspiración mecánica.

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La gracia está en que ninguno de los jugadores sabe exactamente qué está viendo el otro. Lo que para uno puede ser una caja, para su compañero puede convertirse en una estructura completamente distinta con otra utilidad. Esa diferencia visual es el corazón del diseño de todos los puzles y de la propia narrativa. Sin entrar en spoilers, la aventura también introduce decisiones que modifican algunos acontecimientos de la historia y que invitan a debatir con nuestro compañero antes de seguir avanzando.

Hablar es jugar

Si hay algo que define a BOKURA es que obliga a comunicarse constantemente. No basta con estar conectado online; es imprescindible utilizar chat de voz para describir lo que vemos, comparar escenarios y encontrar soluciones conjuntas.

Los puzles parten de conceptos muy sencillos, pero poco a poco aumentan en complejidad sin resultar frustrantes. La curva de dificultad está muy bien medida y siempre transmite la sensación de que la solución está a una buena conversación de distancia. El plataformeo también forma parte de la ecuación, aunque nunca busca poner a prueba nuestros reflejos, sino nuestra capacidad para coordinar acciones.

Precisamente esa apuesta por la cooperación convierte cada obstáculo en una pequeña satisfacción cuando ambos jugadores consiguen sincronizarse. Es un planteamiento que recuerda inevitablemente a títulos como It Takes Two o A Way Out, aunque BOKURA encuentra una personalidad propia gracias a su estructura completamente asimétrica.

Pixel art con dos personalidades

El apartado artístico también juega un papel fundamental. Los dos mundos presentan estilos claramente diferenciados, tanto por su paleta de colores como por los elementos que los componen. El contraste entre el bosque luminoso y el paisaje mecánico ayuda a reforzar la sensación de que ambos protagonistas viven experiencias completamente distintas pese a recorrer el mismo escenario.

La banda sonora sigue esa misma filosofía, adaptándose a cada perspectiva para reforzar las diferencias entre ambas realidades. No busca grandes alardes, pero acompaña muy bien el ritmo pausado de la aventura y ayuda a crear una atmósfera con cierto aire nostálgico.

Corto, pero muy bien medido

Su duración ronda entre las tres y las cuatro horas, una decisión que termina beneficiando claramente a la experiencia. Puede parecer corto, pero el ritmo apenas decae, las mecánicas evolucionan lo suficiente para mantener el interés y la historia consigue desarrollar sus ideas sin alargarse innecesariamente. Es un juego que puede completarse perfectamente en una o dos sesiones y que deja la sensación de haber vivido una experiencia compacta y bien construida. Y tiene un precio muy atractivo: 5,39 euros.

Eso sí, conviene tener presente que se trata de una aventura exclusivamente online. Ambos jugadores necesitan disponer de una copia del juego y colaborar mediante una conexión estable para completar toda la campaña.

Conclusiones

El estreno de BOKURA en Nintendo Switch y Switch 2 es una magnífica oportunidad para recuperar una de las propuestas cooperativas más originales de los últimos años. Su historia, sus dos realidades paralelas y la forma en que obliga a ambos jugadores a entenderse hacen que cada puzle tenga un valor especial. Es una aventura breve, sí, pero también muy inteligente. Un juego muy original que demuestra que todavía quedan formas originales de entender el juego cooperativo.

Lo mejor:

Una propuesta cooperativa verdaderamente original.

La comunicación entre jugadores se convierte en la principal mecánica.

Excelente ritmo durante sus tres o cuatro horas de duración.

Lo peor:

Solo puede disfrutarse online y ambos jugadores necesitan una copia.

Algunos momentos dependen demasiado de la coordinación y puedo costar encontrarla.

Se hace corto y deja con ganas de explorar más ideas.