BOKURA llega a Nintendo Switch 2 con juego cruzado y más de 1,5 millones de copias vendidas

Gustavo Maeso Madrid, 29 JUL 2026 - 17:10h.

La aventura cooperativa de tokoronyori debuta en la nueva consola de Nintendo con compatibilidad entre plataformas y soporte para GameChat

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BOKURA, la peculiar aventura cooperativa desarrollada por el estudio japonés tokoronyori, amplía desde hoy su presencia con el lanzamiento de su versión para Nintendo Switch 2. Publicado por Kodansha Game Lab, el título aterriza en la nueva consola de Nintendo manteniendo intacta la propuesta que lo convirtió en uno de los juegos cooperativos más comentados de los últimos años.

El estreno llega acompañado de una importante celebración para la franquicia. Entre BOKURA y su secuela, BOKURA: Planet, la serie ya ha superado los 1,5 millones de copias vendidas en todo el mundo, un hito que confirma el éxito de una experiencia diseñada exclusivamente para ser compartida entre dos jugadores y que ha conseguido conectar con usuarios de diferentes países e idiomas.

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Una aventura donde cada jugador ve un mundo completamente distinto

La gran seña de identidad de BOKURA sigue siendo su innovador planteamiento cooperativo. La historia nos pone en la piel de dos jóvenes que huyen de sus hogares y que, tras un misterioso suceso, comienzan a percibir la realidad de formas completamente diferentes.

Mientras uno de los protagonistas contempla un universo dominado por máquinas y estructuras mecánicas, el otro observa un mundo mucho más orgánico y natural. Esta diferencia no es únicamente estética: condiciona directamente la resolución de los puzles, ya que cada jugador dispone de información distinta y deberá comunicar constantemente lo que ve para avanzar.

Esta mecánica convierte la conversación entre ambos participantes en una herramienta imprescindible. No se trata únicamente de colaborar, sino de interpretar dos realidades paralelas que se complementan para superar cada desafío, una propuesta que ha distinguido al título desde su lanzamiento original en 2023.

Juego cruzado entre todas las plataformas disponibles

Uno de los principales atractivos de esta nueva versión es que mantiene la compatibilidad con el sistema de juego cruzado. Los usuarios de Nintendo Switch 2 podrán formar equipo con jugadores que disfruten del título en Nintendo Switch, Steam, iOS y Android, independientemente de la plataforma desde la que jueguen. Eso sí, cada participante deberá disponer de su propia copia del videojuego para iniciar la partida cooperativa.

Con esta característica, Kodansha busca facilitar que los jugadores encuentren compañero de aventuras sin que el hardware sea una limitación, reforzando uno de los pilares fundamentales de la experiencia: la cooperación constante.

GameChat facilita la comunicación en Nintendo Switch 2

La edición para Nintendo Switch 2 incorpora además compatibilidad con GameChat, la nueva función de comunicación integrada en la consola. Dado que muchos de los rompecabezas requieren explicar al compañero aquello que únicamente uno de los dos puede ver, disponer de un sistema de chat por voz integrado simplifica notablemente la experiencia cuando ambos jugadores no se encuentran en el mismo lugar.

Para utilizar esta función será necesario que los dos participantes cuenten con una suscripción activa a Nintendo Switch Online, permitiendo comunicarse directamente desde el propio sistema mientras resuelven los enigmas del juego.

BOKURA ya está disponible en formato digital para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam, iOS y Android con un precio recomendado de 4,99 dólares. Además, la versión para Nintendo Switch 2 cuenta con un 20 % de descuento de lanzamiento, una promoción que permanecerá activa hasta el 11 de agosto de 2026, ofreciendo una oportunidad interesante para quienes quieran descubrir la aventura en la nueva consola de Nintendo.

Un éxito que sigue creciendo

Desde Kodansha destacan que alcanzar los 1,5 millones de copias vendidas supone un momento especialmente significativo para la franquicia. Han transcurrido aproximadamente tres años y medio desde el estreno del juego original y, durante ese tiempo, la propuesta ha conseguido reunir a jugadores de todo el mundo bajo una misma filosofía: vivir una historia pensada exclusivamente para dos personas.

Ese crecimiento también apunta al futuro de la licencia. La editora ha confirmado que actualmente se encuentran en desarrollo las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5, cuyos detalles se anunciarán próximamente.