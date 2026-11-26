Gustavo Maeso Madrid, 26 NOV 2026 - 10:56h.

Los tres juegos mensuales de diciembre se podrán añadir a la biblioteca del 1 de diciembre al 4 de enero

PlayStation revienta el State of Play con más de 30 anuncios: Final Fantasy VII Revelation, Dragon Ball Xenoverse 3 y Until Dawn 2

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PlayStation Plus ha elegido Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 y Amnesia: The Bunker como sus juegos mensuales de diciembre. Según ha anunciado Sony Interactive Entertainment, los tres títulos estarán disponibles para los suscriptores del 1 de diciembre de 2026 al 4 de enero de 2027. Tanto el juego de skate como el de Dragon Ball llegan con versiones para PS5 y PS4, mientras que Amnesia: The Bunker se ofrece en su versión de PS4.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Hay algo muy de Tony Hawk en gastar la mitad de una ronda intentando una pirueta y emplear la otra mitad en convencernos de que, ahora sí, va a salir. La edición multigeneración de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 recupera ese formato de sesiones de dos minutos con objetivos renovados y escenarios clásicos de las dos entregas, rediseñados en 4K. A los parques que muchos aprendimos a recorrer de memoria se suman otros nuevos, más patinadores, nuevos trucos y una banda sonora en la que los temazos vuelven a tener su sitio.

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También regresan Create-A-Skater y Create-A-Park, los modos con los que podemos diseñar a nuestro patinador y montar un parque a medida. Esta vez, además, podemos crear objetivos personalizados y compartirlos con amigos. Si siempre has pensado que a una pista le faltaba una barandilla en un sitio absurdo, aquí puedes ponerla y retar a alguien a que la use.

Dragon Ball Xenoverse 2

En Dragon Ball Xenoverse 2 podemos crear a nuestro propio luchador, explorar Conton City y entrenar con personajes conocidos de la serie. La historia nos pone a pelear para corregir alteraciones en el curso de los acontecimientos, una excusa para meternos de lleno en el universo de Dragon Ball con un personaje hecho a nuestra medida.

El multijugador online permite enfrentarse a otros jugadores de todo el mundo, pero también hay sitio para quienes prefieran pelear en el mismo bando. En los combates de asedio, varios jugadores se alían para plantar cara a enemigos gigantes. Entre la personalización del luchador, los entrenamientos y las dos formas de jugar en línea, hay margen para seguir repartiendo golpes después de pasar por la historia.

Amnesia: The Bunker

Los creadores de Soma y Amnesia nos ponen en la piel de Henri Clément, un soldado francés atrapado en un búnker de la Primera Guerra Mundial. Tenemos un revólver con una bala, una linterna de dinamo que hace ruido al cargarla y los suministros que consigamos recoger o fabricar por el camino. La amenaza que nos persigue reacciona al movimiento y al sonido, así que hasta el gesto de encender la luz puede delatar nuestra posición.

La aleatorización y el comportamiento imprevisible de la criatura cambian la partida y obligan a improvisar. Podemos probar distintas formas de avanzar y administrar los recursos, pero cada decisión afecta a cómo responde el juego. Y cuando solo te queda una bala, es fácil entender por qué abrir una puerta puede llevarte un buen rato.

El descuento de Black Friday termina el 30 de noviembre

Sony mantiene hasta el 30 de noviembre una oferta de hasta el 33 % de descuento en los planes de 12 meses de PlayStation Plus Essential, Extra y Premium para quienes todavía no estén suscritos. La promoción acaba un día antes de que se puedan añadir los juegos de diciembre. Quienes quieran recargar el monedero de PlayStation pueden hacerlo en línea con tarjeta de crédito o con tarjetas regalo de PlayStation disponibles en comercios.