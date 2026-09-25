Un vínculo eterno con el inicial de planta para Megaevolución-Dominio Delta de JCC Pokémon

Juan Pérez 25 SEP 2026 - 10:13h.

La exclusiva del Sprigatito de la nueva carta de rareza Rara Ilustración de la próxima expansión

La devoción por Mega-Darkrai ex y Mega-Zeraora ex, una rendición a Megaevolución-Oscuridad Absoluta

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La conexión con ciertos tipos de pokémon a las puertas de la apertura de sobres es una constante dentro del universo, más aún si te tocan la fibra como sucede con el nuevo Sprigatito de Megaevolución-Dominio Delta de JCC Pokémon. El nuevo salto del juego de cartas coleccionable pasa por el inicial de Escarlata y Púrpura para llevarlo a un lugar especial de cara al lanzamiento.

Entre las múltiples cartas exclusivas de la nueva expansión, hay mucho más que técnicas, cuatro nuevos pokémon ex Megaevolución y cartas para crear tres Estadios Legendarios. La brillantez de algunas de las cartas de rareza Rara Ilustración empiezan a revolotear en el entorno mainstream como lo es este Sprigatito.

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La carta en sí es fácil de percibir, no es como en otros artículos donde analizamos de manera pormenorizada los combos y posibles mazos que puede liderar determinado pokémon Aquí no. La sencillez y la belleza de su sola presencia en una carta directa a cualquier colección pasa por entender qué sucede con ese sentimiento alineado a los iniciales.

Este diseño rodeado de flores, tan cercano y cerca de una ventana, deja una pose formal en un trasfondo que presenta algo especial desde cualquier perspectiva. Y en mi caso me retrotrae no solo a Pokémon Escarlata y Púrpura, sino a cómo ha evolucionado el juego desde ese base set o desde el primer Pokémon Rojo o Azul. Y en este caso todo pasa por una sencilla carantoña, 10 de daño que si sale cara en la moneda asciende a 30, sin más.

Yo siempre he sido de Bulbasaur, de los iniciales de planta, y recuerdo mi primer mazo psíquico/hoja cuando empecé a pillar las primeras cartas cuando salieron rondando el año 2.000. Ese Caterpie o Weedle que alguna vez pasaron por ahí también tenían en su método utilizar una moneda sin ser ni mucho menos relevantes, como tampoco lo es este Sprigatito hasta llegar a Meowscarada en un combate. Pero origina esa sensación de llegar a ser algo único por su estilo.

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El todo se queda ahora en lo que será esta expansión que sale al mercado el 6 de noviembre donde Mega-Rayquaza recupera el protagonismo del TCG por primera vez desde la expansión XY-Antiguos Orígenes. Un entorno perfecto para dar un paso más con los Estadios legendarios, las 14 cartas de rareza Rara Ilustración prometidas como este Sprigatito con tanto que acompañar.