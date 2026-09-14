Gustavo Maeso Madrid, 14 SEP 2026 - 14:54h.

La segunda edición se celebra este miércoles 16 de septiembre con una emisión de dos horas que incluirá exclusivas mundiales, nuevas demos y diferentes anuncios

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El videojuego independiente de habla hispana vuelve a tener una cita propia esta semana. devINITIVE Showcase celebrará este miércoles 16 de septiembre su segunda edición, un evento que pondrá el foco en proyectos desarrollados en España y Latinoamérica y que promete más de 90 tráilers durante aproximadamente dos horas de emisión. Entre ellos encontraremos exclusivas mundiales, lanzamientos de demos y diferentes anuncios preparados por los estudios participantes.

Podremos seguir devINITIVE Showcase 2026 desde cualquier parte del mundo a través del canal oficial del festival en YouTube. La cita tendrá también una vertiente presencial desde OXO Museo del Videojuego de Madrid, aunque en este caso ya no quedan invitaciones: según la organización, las disponibles se agotaron apenas unas horas después de ponerse a disposición del público. Una buena muestra del interés que ha conseguido despertar esta segunda edición.

90 juegos seleccionados entre más de 250 propuestas

Uno de los datos que mejor refleja el crecimiento del evento está en su convocatoria. Los responsables de devINITIVE Showcase han recibido más de 250 propuestas de estudios y desarrolladores, de las que finalmente han seleccionado 90 títulos para formar parte de la emisión.

La elección, como reconocen sus organizadores, Caye (@lovelyindies) y Panchi (@djpanchi1), no ha resultado precisamente sencilla. Ambos vuelven a ponerse al frente del proyecto después de haber organizado también su primera edición. “Elegir a quién dar espacio no ha sido nada fácil. Gracias a todos los estudios y desarrolladores que habéis confiado en nosotros y compartido vuestro trabajo: hemos preparado un showcase del que estamos tremendamente orgullosos y que esperamos que sirva para descubrir grandes juegos”, explican Caye y Panchi.

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La cifra anticipa un evento especialmente concentrado. Con unos 90 videojuegos en alrededor de dos horas, devINITIVE Showcase tendrá que mantener un ritmo alto para enseñar la mayor cantidad posible de proyectos. Y precisamente ahí reside buena parte de su atractivo: en una misma emisión tendremos una panorámica amplia de lo que están preparando equipos independientes de distintos países de habla hispana.

Horarios de devINITIVE Showcase 2026

La emisión comenzará a las 21:00 horas en España este miércoles 16 de septiembre. Debido a su vocación internacional, la organización ha facilitado también los horarios correspondientes a distintos países de Latinoamérica.

En México comenzará a las 13:00 horas; en Ecuador, Perú, Panamá y Colombia, a las 14:00; en República Dominicana, Puerto Rico, Chile y Venezuela podrá verse desde las 15:00; y en Uruguay, Brasil y Argentina arrancará a las 16:00 horas.

El directo estará disponible a través del canal oficial de devINITIVE Showcase en YouTube, permitiendo que jugadores, profesionales de la industria, prensa y creadores de contenido puedan seguir simultáneamente las novedades independientemente del país desde el que se conecten.

Exclusivas mundiales, demos y nuevos anuncios

No estaremos únicamente ante una sucesión de juegos ya conocidos. devINITIVE Showcase ha confirmado la presencia de exclusivas mundiales, además de anuncios y estrenos de demos, por lo que la retransmisión también funcionará como escaparate para descubrir proyectos que hasta ahora no se habían presentado públicamente o que mostrarán novedades durante el evento.

La selección tiene además una característica muy concreta: está centrada en videojuegos independientes creados por equipos de desarrollo españoles y latinoamericanos. Es precisamente esta identidad compartida la que diferencia la propuesta frente al creciente calendario internacional de showcases digitales.

El objetivo no es únicamente enseñar juegos durante un par de horas, sino facilitar que los proyectos encuentren nuevos jugadores y ganen visibilidad. Algo especialmente relevante para estudios pequeños, para los que conseguir atención en tiendas digitales, redes sociales, medios especializados o eventos puede convertirse en una parte fundamental del camino hacia el lanzamiento.

Steam prolongará el showcase durante una semana

El evento tampoco terminará cuando aparezcan los créditos de la retransmisión. Siguiendo la fórmula utilizada en su anterior edición, devINITIVE Showcase habilitará una página especial en Steam que permanecerá disponible durante una semana.

Este espacio permitirá consultar con mayor tranquilidad los videojuegos que hayan participado en el evento. Los títulos estarán organizados por países, facilitando así explorar la producción independiente procedente de los distintos territorios representados en el showcase.

También habrá una sección específica dedicada a las demos, una de las iniciativas más interesantes para quienes quieran pasar directamente de ver un tráiler a probar algunos de los proyectos presentados. A ella se sumará otro apartado reservado para los videojuegos que ya se hayan lanzado a lo largo de este año.

De esta manera, el escaparate de Steam servirá como una segunda fase del evento. Si durante la emisión descubrimos un juego interesante, podremos buscarlo posteriormente, añadirlo a nuestra lista de deseados, probar su demo cuando esté disponible o acceder directamente a los títulos que ya hayan llegado al mercado.