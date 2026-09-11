Gustavo Maeso Madrid, 11 SEP 2026 - 10:44h.

El libro incorpora 16 Dominios del Terror, 17 Lores Oscuros, siete subclases y un bestiario con 42 monstruos para construir campañas marcadas por el suspense y el horror

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El terror volverá a ocupar un lugar protagonista en las mesas de Dungeons & Dragons este otoño. Wizards of the Coast ha anunciado el lanzamiento de las versiones localizadas de Ravenloft: el Mal que habita dentro, un nuevo libro de consulta que nos invita a adentrarnos de nuevo en uno de los escenarios más siniestros del juego de rol. La edición en español estará disponible oficialmente el 20 de octubre de 2026, coincidiendo con las versiones en francés, italiano y alemán.

Ya detallamos a principios de verano todo lo que incluía la versión en inglés. La propuesta está concebida como una auténtica caja de herramientas para quienes quieran llevar el miedo, el suspense y diferentes vertientes del horror hasta sus campañas de Dungeons & Dragons. Directores de juego y jugadores encontrarán nuevos recursos para construir historias inquietantes, desde Dominios del Terror y Lores Oscuros hasta opciones de personaje y un amplio catálogo de criaturas. Eso sí, hay un detalle importante para quienes estén pensando en hacerse con la edición localizada: estas versiones se comercializarán únicamente en formato físico.

Ravenloft vuelve a abrir las puertas de sus Dominios del Terror

Ravenloft: el Mal que habita dentro recupera uno de los escenarios más vinculados al terror dentro de Dungeons & Dragons y amplía las posibilidades para crear campañas alrededor de diferentes manifestaciones del género. El libro reúne 16 Dominios del Terror, territorios que servirán como escenarios para las historias que los DM quieran plantear a sus grupos.

Entre ellos destaca Innsmouth, presentado como un nuevo dominio dedicado al horror cósmico. Su incorporación amplía el abanico de ambientes disponibles y encaja con uno de los objetivos centrales del volumen: permitir que cada mesa pueda aproximarse al terror desde perspectivas diferentes.

De hecho, el libro contempla 10 géneros de terror, con propuestas que abarcan desde el reconocible horror gótico hasta la fantasía oscura. Esto permite plantear campañas con identidades muy distintas sin abandonar el tono siniestro que caracteriza a Ravenloft.

17 Lores Oscuros preparados para enfrentarse a los jugadores

Los Lores Oscuros serán otra de las grandes piezas de Ravenloft: el Mal que habita dentro. El libro incorpora un total de 17, personajes a los que los aventureros podrán enfrentarse o, cuando las circunstancias se compliquen demasiado, intentar sobrevivir y escapar.

La novedad especialmente relevante para los DM está en su tratamiento jugable. Estos Lores Oscuros cuentan ahora con bloques de estadísticas diseñados para ofrecer un desafío, proporcionando herramientas concretas para trasladarlos directamente a las partidas.

Esta orientación práctica atraviesa buena parte del contenido anunciado. Wizards of the Coast presenta el volumen como un conjunto de herramientas pensado para facilitar la creación de campañas de horror y, junto a estos antagonistas, encontraremos también aventuras listas para jugar.

La combinación permite que un director de juego pueda utilizar los recursos del libro para desarrollar su propia pesadilla desde cero o recurrir a material preparado para llevar una historia a la mesa con mayor rapidez.

Ravenloft: el Mal que habita dentro llegará únicamente en formato físico

Los jugadores españoles interesados ya pueden marcar una fecha concreta en el calendario. Ravenloft: el Mal que habita dentro se lanzará oficialmente en español el 20 de octubre de 2026, el mismo día que sus ediciones localizadas en francés, italiano y alemán.

Wizards of the Coast ha confirmado, además, que estas versiones localizadas estarán disponibles exclusivamente en formato físico.

Con 16 Dominios del Terror, 17 Lores Oscuros, siete subclases, cuatro especies, cuatro trasfondos, dos dotes de Origen, nueve Dones Oscuros, 10 géneros de terror y un bestiario encabezado por 42 monstruos, el nuevo libro pone una cantidad considerable de recursos en manos de jugadores y directores de juego.

Nos tocará esperar hasta el 20 de octubre para abrir definitivamente este oscuro tomo en español. Y cuando llegue el momento de regresar a Ravenloft, todo apunta a que tendremos suficientes herramientas sobre la mesa para descubrir algo bastante peor que aquello que se esconde entre las sombras: el mal que habita dentro.