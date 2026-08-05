Overcooked! celebra diez años de caos culinario tras superar los 100 millones de jugadores

Gustavo Maeso Madrid, 05 AGO 2026 - 16:23h.

El Reino de la Cebolla cumple una década desde el lanzamiento del primer juego y sigue acumulando éxitos y platos rotos

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Diez años después de abrir las puertas de su primera cocina, Overcooked! celebra su décimo aniversario como una de las sagas cooperativas más reconocibles de la industria del videojuego. Team17 y Ghost Town Games han confirmado que la franquicia ha superado los 100 millones de jugadores, una cifra construida a través de las ventas digitales, los servicios de suscripción y su reciente llegada a Netflix.

Desde que el título original se estrenó en agosto de 2016, millones de jugadores nos hemos puesto el gorro de chef para cortar verduras, lavar platos, apagar incendios y tratar de servir comandas en escenarios deliberadamente imposibles. Cocinas instaladas sobre camiones en movimiento, barcos pirata, placas de hielo o plataformas que cambian de posición han convertido cada partida en una prueba de coordinación, comunicación y paciencia.

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Diez años sirviendo platos bajo presión

Desarrollado originalmente por Ghost Town Games y publicado por Team17, Overcooked! propone partidas para entre uno y cuatro jugadores en las que debemos preparar, cocinar y entregar diferentes recetas antes de que se agote el tiempo. Aunque sus controles son accesibles, la creciente complejidad de los escenarios transforma tareas aparentemente sencillas en un festival de errores, gritos y risas.

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El primer juego llegó a Steam el 3 de agosto de 2016, mientras que Team17 sitúa el aniversario oficial de la franquicia el 2 de agosto. Su fórmula se apoyaba especialmente en el cooperativo local: cada integrante del equipo debía asumir una función, reaccionar ante los obstáculos y adaptarse al ritmo de sus compañeros para evitar que la cocina se convirtiera en un desastre. (Steam Store)

Esa combinación de reglas sencillas y situaciones imprevisibles ayudó a que Overcooked! trascendiera el público habitual de los videojuegos. No hacía falta dominar sistemas complejos ni conocer largas historias previas. Bastaba con reunir a varias personas frente a una pantalla, repartir los mandos y descubrir cuánto tiempo tardaba el grupo en discutir por una cebolla olvidada o una sartén fuera de sitio.

Tres grandes entregas y más de 200 niveles

A lo largo de esta década, la franquicia ha incorporado tres grandes propuestas: Overcooked!, Overcooked! 2 y Overcooked! All You Can Eat. Entre todas ellas ofrecen más de 200 niveles y una plantilla superior a los 80 chefs.

Overcooked! 2 amplió la fórmula en 2018 con nuevas recetas, escenarios todavía más extravagantes y juego multijugador tanto local como en línea para un máximo de cuatro personas. La secuela también introdujo mecánicas como el lanzamiento de ingredientes, que permitía mover alimentos de un extremo a otro de la cocina y añadía nuevas posibilidades estratégicas.

Más adelante llegó Overcooked! All You Can Eat, una edición definitiva que reúne las dos campañas principales, sus contenidos descargables y diferentes aventuras adicionales. También incorporó juego cruzado entre plataformas, multijugador en línea para los niveles del primer título, gráficos renovados y varias opciones de accesibilidad.

Entre estas herramientas se encuentran una interfaz escalable, texto adaptado para personas con dislexia y configuraciones relacionadas con el daltonismo. El llamado modo asistido permite, además, aumentar la duración de las partidas, ralentizar la desaparición de las comandas o saltarse determinados niveles.

Netflix abre una nueva puerta a la cocina cooperativa

Uno de los movimientos más relevantes en la expansión reciente de la saga ha sido la incorporación de Overcooked! All You Can Eat al catálogo de juegos de Netflix. Esta versión puede ejecutarse en televisores y navegadores compatibles, mientras los jugadores utilizan sus teléfonos móviles o tabletas como mandos.

El funcionamiento busca reducir las barreras de entrada. Después de seleccionar el juego desde Netflix, cada participante puede escanear un código QR para emparejar su dispositivo y comenzar la partida. El título admite entre uno y cuatro jugadores y forma parte de la estrategia de Netflix para llevar experiencias sociales directamente al salón.

La edición disponible en la plataforma reúne más de 200 niveles, las dos campañas principales y sus expansiones. También incluye personajes invitados procedentes de producciones de Netflix, entre ellos varias figuras de Stranger Things y KPop Demon Hunters.

Ghost Town Games agradece el apoyo de la comunidad

Gemma Langford, guionista principal y directora de estudio de Ghost Town Games, ha recordado los comienzos del proyecto, cuando Phil Duncan y Oli De-Vine empezaron a trabajar en Overcooked! desde el salón de casa. Según la responsable, el equipo nunca imaginó hasta dónde llegaría aquella idea inicial.

Langford también ha destacado el papel de la comunidad durante estos diez años. Las historias compartidas por los jugadores, los vídeos publicados en Internet y las relaciones surgidas alrededor del juego han formado parte del recorrido de la franquicia. Su mensaje para el aniversario mantiene la filosofía que ha acompañado siempre a la saga: que el caos continúe durante mucho tiempo.

Harley Homewood, director general de Team17, considera igualmente significativo que Overcooked! siga atrayendo cada día a nuevos jugadores de diferentes partes del mundo. Superar los 100 millones supone, en su opinión, un logro extraordinario y una prueba de que la colaboración entre Team17 y Ghost Town Games ha creado un título capaz de resistir el paso del tiempo.

Tras diez años, tres grandes lanzamientos y más de 100 millones de jugadores, el Rey Cebolla vuelve a convocarnos a su particular jubileo. Podemos afirmar que la cocina continúa abierta, las comandas siguen acumulándose y el caos culinario de Overcooked! todavía tiene cuerda para rato.