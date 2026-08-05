Moonlighter 2 confirma su lanzamiento el 2 de septiembre y lo celebra regalando el primer Moonlighter en Steam

Gustavo Maeso Madrid, 05 AGO 2026 - 16:09h.

La secuela del exitoso roguelite de Digital Sun abandona el acceso anticipado con nuevos contenidos, modo extremo y una campaña completamente finalizada

Moonlighter 2: The Endless Vault es oficial y llegará en 2025

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Moonlighter 2: The Endless Vault pondrá punto final a su etapa de acceso anticipado y debutará oficialmente el próximo 2 de septiembre en PC y consolas, culminando un desarrollo que ha evolucionado durante casi un año gracias a las aportaciones de la comunidad. El anuncio llega acompañado de una promoción muy especial: el primer Moonlighter podrá reclamarse gratis en Steam entre el 5 y el 9 de agosto, ofreciendo la oportunidad perfecta para descubrir la historia de Will antes de embarcarse en su nueva aventura.

La desarrolladora española Digital Sun, junto a la editora 11 bit studios, también ha confirmado que la demo de Moonlighter 2: The Endless Vault ya está disponible en todas las plataformas en las que se lanzará el juego. De este modo, tanto los veteranos de la saga como quienes nunca han explorado sus mazmorras podrán probar de primera mano las novedades que introduce esta secuela antes de su estreno definitivo.

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Un regreso a la doble vida de comerciante y aventurero

Cuando el primer Moonlighter llegó al mercado en 2018 consiguió hacerse un hueco entre los aficionados al género gracias a una propuesta diferente: combinar la exploración de peligrosas mazmorras con la gestión de una tienda en la que vender todo el botín obtenido durante las expediciones.

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En esta ocasión volvemos a acompañar a Will, el carismático protagonista de la serie, que mantiene ese equilibrio entre aventurero y comerciante mientras trata de prosperar en un nuevo escenario. La secuela apuesta además por un importante salto visual, dejando atrás el pixel art para ofrecer un apartado gráfico completamente tridimensional sin renunciar a la esencia que convirtió al original en un éxito entre los amantes de los roguelite.

Ocho meses de acceso anticipado marcados por las actualizaciones

Moonlighter 2 inició su recorrido en acceso anticipado durante noviembre de 2025 con el objetivo de evolucionar junto a la comunidad. Desde entonces, el estudio ha lanzado dos importantes actualizaciones que han ampliado notablemente las posibilidades del juego.

La primera, Greed and Glory, incorporó la ruta de combate HEX, las pistolas dobles Blo-Blitz y el Coliseo de la Codicia, un modo basado en enfrentamientos por oleadas que añadió nuevos retos para los jugadores más experimentados.

Más adelante llegó Blob-Life Balance, una actualización centrada tanto en el equilibrio como en la ampliación de contenidos. Entre sus principales novedades destacan los simpáticos Bloblets, que ayudan en la gestión de la tienda, una nueva ruta basada en el daño por veneno acumulativo, armas inéditas y un exigente nivel de dificultad Muy Difícil, pensado para quienes buscaban una experiencia todavía más desafiante.

Durante todo este proceso, Digital Sun ha insistido en que el feedback de los jugadores ha sido una pieza clave para ajustar sistemas de combate, economía y progresión, una filosofía que el estudio ya había defendido desde las primeras fases de desarrollo del proyecto.

La versión 1.0 añade más armas y nuevas habilidades

La llegada de la versión completa supondrá mucho más que abandonar el acceso anticipado. El estudio ha preparado una importante actualización que concluirá la historia principal de Will e incorporará numerosos contenidos inéditos.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de nuevas armas y armaduras, además de la Ruta de Bombas, una habilidad de combate que provoca explosiones en los enemigos después de recibir un número determinado de impactos, causando daño también a los rivales cercanos y añadiendo nuevas posibilidades estratégicas durante los combates.

La progresión de la tienda también alcanzará su máximo nivel. Esto permitirá desbloquear más espacios para los Bloblets, nuevas opciones cosméticas y diferentes mejoras destinadas a personalizar Tresna y convertir el asentamiento en un auténtico hogar para sus habitantes.

La Bóveda Infinita amplía la experiencia tras completar la campaña

Uno de los contenidos más destacados de la versión 1.0 será la llegada de la Bóveda Infinita, un modo pensado para quienes no quieran abandonar el juego después de terminar la historia principal.

Este desafío postgame propone una sucesión de expediciones donde la dificultad aumenta progresivamente mientras también crecen las recompensas. La intención del estudio es ofrecer un contenido rejugable capaz de poner a prueba incluso a los comerciantes y aventureros más veteranos.

Junto a esta modalidad también debutará el modo Extremo, reservado para quienes buscan una experiencia sin concesiones. En este nivel de dificultad, morir durante una incursión en las mazmorras obligará a comenzar toda la partida desde el principio, elevando al máximo la tensión y el componente estratégico de cada expedición.

Un lanzamiento multiplataforma con presencia en Game Pass

La versión completa de Moonlighter 2: The Endless Vault estará disponible el 2 de septiembre en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. Además, el título también formará parte del catálogo de Xbox Game Pass, facilitando su acceso a los suscriptores del servicio desde el mismo día de su lanzamiento.

Mientras tanto, las reservas ya se encuentran abiertas para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2, y la demo continúa disponible para todos aquellos jugadores que quieran comprobar de primera mano cómo ha evolucionado una de las propuestas independientes más originales de los últimos años.

Reclama gratis el juego original en Steam del 5 al 9 de agosto

Puedes conseguir gratis el primer Moonlighter en Steam entre el 5 y el 9 de agosto. Quienes todavía no conozcan la franquicia podrán descubrir sin coste el origen de la historia de Will y familiarizarse con esa mezcla de exploración, acción y gestión comercial que convirtió al juego original en uno de los títulos independientes españoles más reconocidos de los últimos años.