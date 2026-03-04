Twitch explica la polémica y dice que las chicas eligieron Overcooked 2

eldesmarque.com 04 MAR 2026 - 10:04h.

La plataforma no anuncia ningún cambio de cara al 8M

La lluvia de críticas instaladas en la decisión de Twitch de celebrar el Día de la Mujer con un videojuego de cocinar reciben una contestación oficial por parte de la plataforma que no aleja del todo la polémica. El comunicado expone una situación abierta donde se ha hablado en todo momento con las representantes y participantes de la elección de las que ellas han sido parte, y en ningún momento han hablado de cancelación, cambio de juego o nuevos planes.

Después de 20 millones de reproducciones y cientos de comentarios de las voces más conocidas de la escena de los videojuegos, Twitch se ha visto en la obligación de explicar qué ha pasado con el Twitch Rivals del 8M. La fiesta en forma de competición para celebrar con creadoras de contenido el Día de la Mujer, se ha convertido en una oleada de críticas por la selección de un juego de cocina como lo es Overcooked 2 como punto de partida para el encuentro.

La respuesta de Twitch ha tardado más de lo deseado, pero ha llegado para explicar que esa decisión no la ha tomado la plataforma, sino que ha sido una elección conjunta con Twitch Women's Guild. Esta es una iniciativa diseñada por la plataforma donde ha creado un espacio seguro, de apoyo y crecimiento con mujeres y personas que se identifiquen como mujeres dentro de la plataforma. Y según la información, la elección del juego ha estado en manos de las representantes de ese grupo.

Twitch explica que propuso cuatro juegos: Expedition 33, Hollow Knight, Ultimate Chicken Horse y Overcooked 2. De entre ellos la votación de la Women's Guild dejó como victorioso al juego de cocinar aclarando que no iban a dejar "que los estereotipos dictaran qué juegos deberían o no deberían jugar las mujeres", pero el mensaje final no ha mostrado ni mucho menos ese recorrido. De ahí las críticas constantes ante la nula capacidad para ver que el concepto global, sin explicación, era una mala idea.

El gran problema del todo es que la única opción competitiva de esas cuatro es Overcooked 2, porque entre los juegos propuestos por Twitch todos los demás son cooperativos o single-player, lo que encierra mucho la experiencia. Si hay un evento, habitualmente competitivo, donde sólo hay un juego que permite esa opción, parece imposible plantear de otra manera un Expedition 33 para llegar a ese mismo fin por más que sea una celebración. De ahí la lógica de la elección por parte de las chicas independientemente del gusto por uno u otro juego.

Twitch confiesa que deberían "haber compartido más contexto sobre la razón detrás de la elección, y deberíamos haber hecho un mejor trabajo destacando a las creadoras y la colaboración que ayudó a dar forma a este programa". Por eso reafirman el trabajo para reflejar mejor la voz del Guild en futuros mensajes.

La respuesta de Twitch llega después de que muchas de esas chicas que forman parte del Guild hayan desvelado antes ese proceso donde la plataforma les dio a elegir entre juegos que tenían poco sentido para la celebración del 8M.

La respuesta pasa por entender cómo se va a conectar el evento con la polémica a partir de ahora, más aún a sabiendas de que hay una marca detrás que respalda la acción. Independientemente del objetivo para fortalecer la comunidad, el mensaje no ha sido el indicado por lo que los próximos días deben ser claves para saber enfocar la dinámica donde estarán creadoras de contenido de todo el mundo, según lo que parece, jugando a Overcooked 2 el próximo 8 de marzo.