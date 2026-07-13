Gustavo Maeso Madrid, 13 JUL 2026 - 18:00h.

La artista catalana remezcla uno de los temas más icónicos del shooter de Riot Games y lo interpretará en directo durante la gran final

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VALORANT ya tiene banda sonora para uno de los eventos más importantes del año. Riot Games ha presentado una nueva versión de Villain (Take the Shot), el himno del circuito competitivo del juego, que llega completamente reinventado gracias a la colaboración con Mushkaa. La artista catalana firma un remix en español y catalán que acompañará a los aficionados durante las Finales del VCT EMEA Stage 2, que se celebrarán del 28 al 30 de agosto en la Olimpic Arena de Badalona.

La elección de Mushkaa no es casual. Barcelona será este año la gran protagonista del competitivo de VALORANT y Riot ha querido que el evento respire identidad local también desde el apartado musical. El resultado es una versión que mantiene la fuerza del tema original, pero incorpora el estilo de una de las voces con mayor proyección de la música urbana catalana. Puedes escuchar el remix aquí.

Un clásico de VALORANT con una nueva identidad

Cuando Villain (Take the Shot) se estrenó en 2024, tardó muy poco en convertirse en uno de los temas favoritos de la comunidad. Creado por Barns Courtney, ARB4 y Eytan Peled, el tema ha superado los 6,6 millones de reproducciones en Spotify y se ha convertido en una de las canciones más reconocibles de la escena competitiva de VALORANT.

Ahora vuelve con una nueva personalidad gracias a Mushkaa, que interpreta la canción en español y catalán para convertirla en el himno no oficial de unas finales que prometen marcar un antes y un después en la historia del VCT EMEA.

La artista no solo aporta su voz, sino también su propio universo creativo, con una producción que busca representar tanto la identidad de Barcelona como la de Cataluña sin perder la intensidad que caracteriza a la versión original.

Mushkaa, protagonista dentro y fuera del escenario

La cantante catalana vive uno de los mejores momentos de su carrera. Tras publicar su primer proyecto en 2024 y debutar con su primer álbum en 2025, Mushkaa se ha consolidado como una de las artistas más relevantes de la nueva escena urbana estatal.

Su crecimiento ha quedado reflejado en hitos como el lleno absoluto del Sant Jordi Club o su presencia en festivales de referencia como Sónar, Festival Vida y Observa Festival. Ahora suma un nuevo reto poniendo música al mayor evento de VALORANT que se ha celebrado hasta la fecha en España.

"Cuando Riot me propuso reinterpretar Villain, enseguida me encantó la idea de aportar algo de mi propio universo a una canción que ya significa tanto para la comunidad de VALORANT", explica la artista.

Mushkaa asegura que su principal objetivo era que esta nueva versión representara tanto su personalidad como la riqueza cultural de España y Cataluña, manteniendo la energía que convirtió a la canción original en un éxito entre los jugadores.

Además, reconoce que poder estrenarla precisamente en Barcelona hace que esta colaboración tenga un significado especial dentro de su trayectoria profesional.

Barcelona hará historia en el competitivo de VALORANT

Más allá del estreno musical, las Finales del VCT EMEA Stage 2 también supondrán un cambio importante para el circuito competitivo de Riot Games.

Por primera vez desde la creación del campeonato, las finales abandonarán Berlín para disputarse en un gran recinto internacional. La Olimpic Arena de Badalona reunirá a los mejores equipos de Europa, Oriente Medio y África durante tres días en los que estará en juego el título regional y buena parte del camino hacia las competiciones internacionales del calendario de VALORANT.

La actuación de Mushkaa será uno de los momentos más esperados del fin de semana. Riot Games ya ha confirmado que la artista interpretará el remix de Villain por primera vez en directo antes de la gran final, aunque los detalles sobre el espectáculo se anunciarán más adelante.

Riot Games sigue apostando por la música

Desde hace años, Riot Games ha convertido la música en una parte fundamental de la identidad de sus videojuegos. VALORANT no ha sido una excepción y su catálogo musical no ha dejado de crecer desde el lanzamiento del shooter.

Con la incorporación de este remix, Villain pasa a formar parte de un catálogo de Riot Games Music que ya supera las 1.000 canciones publicadas. Solo VALORANT reúne cerca de 60 temas oficiales y, entre todos ellos, ya acumulan más de 700 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

La colaboración con Mushkaa refuerza además una estrategia que busca adaptar los grandes eventos internacionales a las ciudades que los acogen. En esta ocasión, Barcelona no solo será la sede de unas finales históricas para el VCT EMEA, sino también la inspiración de una nueva versión de uno de los himnos más reconocibles de la escena competitiva del juego.

Las Finales del VCT EMEA Stage 2 se celebrarán del 28 al 30 de agosto en la Olimpic Arena de Badalona y las entradas ya se encuentran disponibles para todos los aficionados que quieran vivir en directo uno de los mayores eventos de esports del año.