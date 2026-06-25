Gustavo Maeso 25 JUN 2026 - 17:52h.

La gran final del circuito europeo de Valorant se disputará por primera vez en el Olimpic Arena de Barcelona del 28 al 30 de agosto

Valorant Masters Madrid: todo listo para que empiece el espectáculo

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El circuito competitivo de VALORANT entra en uno de los momentos más decisivos de la temporada. Tras el éxito cosechado en el Masters de Londres, Riot Games ha confirmado todos los detalles de la esperada Etapa 2 del VCT EMEA 2026, una fase que no solo decidirá a los mejores equipos de Europa, Oriente Medio y África, sino que también marcará un antes y un después en la historia de la competición gracias a un formato renovado y a una espectacular final presencial en Barcelona.

La competición comenzará el próximo 15 de julio y llegará cargada de novedades. Por primera vez, los mejores equipos del circuito Challengers tendrán la oportunidad de enfrentarse directamente a las organizaciones franquiciadas del VCT EMEA en busca de una plaza para los Playoffs y, posteriormente, para el gran evento que coronará al campeón continental. Todo ello culminará en un escenario de excepción: el Olimpic Arena de Barcelona, que acogerá la gran final del 28 al 30 de agosto.

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Una nueva estructura que amplía las oportunidades competitivas

La principal novedad de esta Etapa 2 es la integración de cuatro equipos procedentes del ecosistema Challengers. Riot Games apuesta así por reforzar el puente entre las ligas regionales y la máxima competición internacional, permitiendo que nuevos talentos puedan luchar por un puesto en el campeonato mundial.

Tres de esas plazas saldrán directamente del Challengers EMEA Etapa 3, competición que comenzó el pasado 22 de junio, mientras que la cuarta se decidirá mediante una Clasificatoria de Última Oportunidad (CUO), cuyo evento principal arrancará el próximo 7 de julio tras una fase previa abierta a cualquier equipo del circuito regional.

Con esta decisión, el desarrollador continúa reforzando un sistema competitivo más abierto y meritocrático, donde el rendimiento deportivo adquiere todavía más peso dentro del ecosistema profesional.

La fase de grupos comenzará el 15 de julio

La competición oficial arrancará con una fase de grupos que se extenderá hasta el 2 de agosto. Los doce equipos del VCT EMEA quedarán repartidos en dos grupos de seis integrantes y disputarán una liguilla de todos contra todos con enfrentamientos al mejor de tres mapas (Bo3).

Los dos primeros clasificados de cada grupo conseguirán el pase directo a los Playoffs, mientras que el resto de equipos todavía conservará opciones de clasificarse a través de los Play-ins.

El calendario también presenta cambios respecto a temporadas anteriores. Durante tres semanas consecutivas habrá competición de miércoles a domingo, con dos series Bo3 cada jornada y los encuentros más destacados concentrados durante el fin de semana.

Los Play-ins darán entrada a los equipos Challengers

Entre el 6 y el 16 de agosto llegará uno de los momentos más esperados del campeonato.

Los cuatro equipos clasificados desde Challengers se incorporarán oficialmente a la competición para enfrentarse a los ocho equipos del VCT EMEA que no hayan logrado la clasificación directa durante la fase de grupos.

Los doce conjuntos competirán bajo un cuadro de doble eliminación con enfrentamientos al mejor de tres mapas.

Además, los equipos que finalicen terceros y cuartos en la fase de grupos disfrutarán de un pequeño beneficio competitivo al comenzar directamente desde la segunda ronda del cuadro superior, mientras que los representantes de Challengers iniciarán su recorrido desde la primera ronda.

Berlín decidirá los ocho aspirantes al título

Una vez concluyan los Play-ins, el foco se trasladará nuevamente a Berlín.

Del 20 al 23 de agosto se celebrarán los Playoffs del VCT EMEA, donde los cuatro equipos que accedieron directamente desde la fase de grupos se enfrentarán a los cuatro supervivientes de los Play-ins. Esta fase también utilizará un formato de doble eliminación y contará con dos series Bo3 por jornada. De aquí saldrán los equipos que viajarán posteriormente a España para disputar la gran final de la temporada.

Las entradas para asistir presencialmente a estos Playoffs saldrán a la venta el próximo 8 de julio a las 18:00 horas a través de la plataforma oficial del campeonato.

Barcelona acogerá el mayor evento del VCT EMEA del año

La gran novedad de esta temporada llegará a finales de agosto. Por primera vez en la historia del VCT EMEA, la fase definitiva abandonará el estudio habitual para convertirse en un auténtico evento itinerante que reunirá a miles de aficionados en el Olimpic Arena de Barcelona.

La competición se desarrollará durante tres jornadas. El viernes 28 de agosto se disputarán dos encuentros al mejor de tres mapas, incluida la final del cuadro superior, que otorgará la primera plaza directa para el VALORANT Champions de Shanghái.

El sábado 29 llegará el turno de la final del cuadro inferior, esta vez en formato Bo5, mientras que el domingo 30 se celebrará la gran final del campeonato continental, donde los dos mejores equipos de EMEA lucharán por el trofeo y por convertirse en el primer cabeza de serie de la región para el mundial.

Las entradas para este gran evento ya se encuentran disponibles y Riot Games recomienda adquirirlas con antelación debido a la elevada demanda prevista.

Los puntos de campeonato cobrarán todavía más importancia

Además del título regional, la Etapa 2 será determinante para definir los representantes europeos en el VALORANT Champions de Shanghái.

Durante toda la temporada regular, cada victoria otorgará un punto de campeonato, mientras que los Playoffs repartirán ocho puntos al campeón, seis al subcampeón, cinco al tercer clasificado y cuatro al cuarto.

Antes del inicio de esta nueva fase, Team Vitality y FUT Esports lideran la clasificación con diez puntos cada uno. Muy cerca aparece Team Heretics, con nueve, seguido por BBL Esports con siete. Team Liquid, Fnatic y Eternal Fire comparten seis puntos, mientras que Gentle Mates suma cinco. Más atrás figuran Natus Vincere y GIANTX, ambos con dos puntos, mientras que PCIFIC Esports y Karmine Corp todavía no han estrenado su casillero.

Con un formato más abierto, la incorporación de los mejores equipos Challengers y una final multitudinaria en Barcelona, Riot Games busca convertir esta Etapa 2 en el mayor espectáculo competitivo de la historia del VCT EMEA y en el paso definitivo hacia el campeonato mundial de Shanghái.